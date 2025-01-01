Новогодняя КвинтЭссенция. Иван Ожогин и «Эссе-Квинтет»

Новогодняя КвинтЭссенция. Музыкальный праздник в Санкт-Петербурге

30 декабря петербуржцам предстоит уникальная возможность насладиться восхитительной программой «Новогодняя КвинтЭссенция». На сцене выступят лауреат Высшей национальной театральной премии «Золотая маска» и золотой голос российских мюзиклов Иван Ожогин, а также ансамбль национальных инструментов «Эссе-Квинтет», обладатель музыкального Кубка Мира и лауреат международных музыкальных конкурсов.

Волшебство Нового Года

Преддверие Нового года и Рождества — это время чудес и воплощения заветных желаний. В праздничной программе звучат разноплановые композиции, которые с любовью подобраны для создания по-настоящему новогоднего настроения. Каждое произведение увлечет слушателя в мир сказочных фантазий.

Уникальная акустика Государственной академической капеллы

Концерт пройдет в знаменитом зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, известном своей уникальной акустикой. Здесь прозвучат мировые хиты инструментальной музыки, специально аранжированные для виртуозов «Эссе-Квинтета».

Иван Ожогин и его магия

За вокальную часть концерта отвечает Иван Ожогин, один из самых известных российских актеров музыкального театра. Сила и красота его голоса, вместе с неповторимой манерой исполнения, завоевали сердца зрителей как в России, так и за её пределами. Каждое его выступление становится настоящим событием.

Зимние мелодии и волшебное звучание

В сопровождении «Эссе-Квинтета» Иван Ожогин исполнит множество любимых зимних композиций, создавая атмосферу праздника для всех гостей. Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут с антрактом.

*В программе возможны изменения.