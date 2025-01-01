Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя квест-игра «Путь дракона»
Киноафиша Новогодняя квест-игра «Путь дракона»

Новогодняя квест-игра «Путь дракона»

12+
Возраст 12+

О выставке

Новый год в мире драконов. Квест для подростков в Казани

Каждый Новый год в волшебном мире драконов отмечается грандиозной ярмаркой, которая полна испытаний для молодых дракончиков. В центре событий — четверка крылатых друзей, которые столкнутся с непростой задачей: растопить огромного снеговика. Это испытание требует не только ловкости и внимательности, но и умения работать в команде.

Познайте дух дружбы и командной работы

На протяжении всего спектакля зрители увидят, как дракончики учатся взаимодействовать друг с другом, преодолевая сложности и находя нестандартные решения. Спектакль не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам о взаимодействии и поддержке.

Станьте настоящим драконом!

Приходите и почувствуйте, каково это — быть драконом. Уникальная атмосфера и яркие персонажи создадут незабываемое впечатление для всей семьи. Не упустите возможность стать частью этого волшебного шоу, где сбываются мечты и раскрываются тайны общения с природой!

Купить билет на выставка Новогодняя квест-игра «Путь дракона»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
16 декабря вторник
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
17 декабря среда
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
18 декабря четверг
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
19 декабря пятница
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
20 декабря суббота
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
22 декабря понедельник
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
23 декабря вторник
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
24 декабря среда
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
25 декабря четверг
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
26 декабря пятница
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
27 декабря суббота
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
30 декабря вторник
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
31 декабря среда
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
1 января четверг
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
2 января пятница
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
3 января суббота
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
4 января воскресенье
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
5 января понедельник
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
6 января вторник
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽
7 января среда
12:00
Национальный музей Республики Татарстан Казань, Кремлевская, 2
от 1200 ₽

В ближайшие дни

«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
13 января в 16:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
26 января в 10:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
29 декабря в 10:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше