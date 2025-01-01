Новогодняя классика на органе при свечах в Соборе

Новогодняя органная классика в ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker, который теперь звучит в Капелле Санкт-Петербурга. Сегодня в ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, привезённый из Нидерландов в 2020 году.

Секрет популярности этого органа заключается в его универсальности: на нём звучит музыка любых эпох — от средневековья до рок-хитов. Величественный тембр органа используется как в современной академической музыке, так и в музыке для кинематографа. Именно этой всеобъемлющей вселенной органа и посвящён наш очередной концерт.

Программа концерта

На данном концерте прозвучит новогодняя классика — знакомые с детства мелодии, пробуждающие трепетное ожидание чуда. Звуки органа, величественные и проникновенные, словно переносят слушателей в заснеженный собор, наполненный ароматом ели и волшебства. Каждая нота рассказывает свою историю.

Георг Фридрих Гендель — Аллилуйя из оратории «Мессия»

— Аллилуйя из оратории «Мессия» Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга до мажор BWV 531

— Прелюдия и фуга до мажор BWV 531 Католический рождественский гимн — Adeste Fideles

— Adeste Fideles Ян Питерсзон Свелинк — More Palatino

— More Palatino Арканжело Корелли — Рождественский концерт

— Рождественский концерт Луи Вьерн — Постлюдия из цикла «24 пьесы в свободном стиле»

— Постлюдия из цикла «24 пьесы в свободном стиле» Симфония № 1 для органа соло — V. Анданте и VI. Финал

— V. Анданте и VI. Финал Пётр Чайковский — Музыка из балета «Щелкунчик»: Танец феи Драже, Вальс цветов

Исполнитель и продолжительность

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Иван Мокшин, играющий на органе. Продолжительность программы составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Это уникальное событие — возможность прикоснуться к музыке, обладающей силой нести радость, доброту и чудо в эти волшебные дни. Припомните, как звуки органа создают атмосферу праздника и надежды, и приходите на концерт, чтобы ощутить магию Рождества!