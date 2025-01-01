Новогодняя классика на органе при свечах в Соборе

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker, который теперь звучит в Капелле Санкт-Петербурга. Сегодня в ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, привезённый из Нидерландов в 2020 году.
Секрет популярности этого органа заключается в его универсальности: на нём звучит музыка любых эпох — от средневековья до рок-хитов. Величественный тембр органа используется как в современной академической музыке, так и в музыке для кинематографа. Именно этой всеобъемлющей вселенной органа и посвящён наш очередной концерт.
На данном концерте прозвучит новогодняя классика — знакомые с детства мелодии, пробуждающие трепетное ожидание чуда. Звуки органа, величественные и проникновенные, словно переносят слушателей в заснеженный собор, наполненный ароматом ели и волшебства. Каждая нота рассказывает свою историю.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Иван Мокшин, играющий на органе. Продолжительность программы составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Это уникальное событие — возможность прикоснуться к музыке, обладающей силой нести радость, доброту и чудо в эти волшебные дни. Припомните, как звуки органа создают атмосферу праздника и надежды, и приходите на концерт, чтобы ощутить магию Рождества!