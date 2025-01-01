Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя классика на органе при свечах в Соборе
Киноафиша Новогодняя классика на органе при свечах в Соборе

Новогодняя классика на органе при свечах в Соборе

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодняя органная классика в ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker, который теперь звучит в Капелле Санкт-Петербурга. Сегодня в ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, привезённый из Нидерландов в 2020 году.

Секрет популярности этого органа заключается в его универсальности: на нём звучит музыка любых эпох — от средневековья до рок-хитов. Величественный тембр органа используется как в современной академической музыке, так и в музыке для кинематографа. Именно этой всеобъемлющей вселенной органа и посвящён наш очередной концерт.

Программа концерта

На данном концерте прозвучит новогодняя классика — знакомые с детства мелодии, пробуждающие трепетное ожидание чуда. Звуки органа, величественные и проникновенные, словно переносят слушателей в заснеженный собор, наполненный ароматом ели и волшебства. Каждая нота рассказывает свою историю.

  • Георг Фридрих Гендель — Аллилуйя из оратории «Мессия»
  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга до мажор BWV 531
  • Католический рождественский гимн — Adeste Fideles
  • Ян Питерсзон Свелинк — More Palatino
  • Арканжело Корелли — Рождественский концерт
  • Луи Вьерн — Постлюдия из цикла «24 пьесы в свободном стиле»
  • Симфония № 1 для органа соло — V. Анданте и VI. Финал
  • Пётр Чайковский — Музыка из балета «Щелкунчик»: Танец феи Драже, Вальс цветов

Исполнитель и продолжительность

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Иван Мокшин, играющий на органе. Продолжительность программы составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Это уникальное событие — возможность прикоснуться к музыке, обладающей силой нести радость, доброту и чудо в эти волшебные дни. Припомните, как звуки органа создают атмосферу праздника и надежды, и приходите на концерт, чтобы ощутить магию Рождества!

Купить билет на концерт Новогодняя классика на органе при свечах в Соборе

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
17:00
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
от 1600 ₽

В ближайшие дни

12+
Живая музыка Классическая музыка
Онегин. Беспринципность
12 февраля в 19:00 Дом Кочневой
от 900 ₽
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
1 апреля в 21:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
12 декабря в 19:30 Стендап-клуб на Белинского
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше