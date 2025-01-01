Искусство новогоднего чуда: лекция о ювелирных украшениях

В преддверии самого волшебного праздника приглашаем вас на уникальную лекцию, посвященную ювелирным изделиям и их истории. Вы забудете обыденность и окунетесь в мир блеска и красоты, где каждая женщина сможет найти вдохновение для своего стильного праздничного образа.

Что вас ожидает:

Узнайте, какие золотые амулеты дарили в Древнем Египте, желая благополучия в новом году.

Как барочный жемчуг стал символом власти и главным украшением рождественских балов.

Снежинки и звёзды в ювелирном искусстве: как мастера эпох Ар-Нуво и Ар-Деко создавали прообраз самых изысканных новогодних украшений.

Что дарили русские императоры и голливудские звезды на Рождество? Узнайте о самых романтичных и скандальных подарках.

Когда начали надевать кольца на безымянный палец и почему это самый желанный новогодний подарок?

Как возник легендарный бренд Cartier и какие его творения стали символом праздничной роскоши.

Каждый блок вина, подаваемого во время лекции, станет тостом за вашу неотразимость, а вечер наполнится изысканными вкусами и историей, превращающейся в золото.

Место и стиль

Лекция пройдет в необычном ресторане-галерее "Signature Art", расположенном в самом сердце столицы, под звездой знаменитой высотки. Здесь вы сможете не только насладиться лекцией, но и пройтись по интересной выставке картин, почувствовав дух ART пространства.

Дресс-код

Ожидаем вечерний шик! За самые яркие образы по традиции подготовлен подарочный комплимент от организаторов.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу искусства и вдохновения. Ждем вас!