Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодняя история ювелирных украшений: от фараонов до Cartier. Лекция и вино
Билеты от 3900₽
Киноафиша Новогодняя история ювелирных украшений: от фараонов до Cartier. Лекция и вино

Новогодняя история ювелирных украшений: от фараонов до Cartier. Лекция и вино

0+
Возраст 0+
Билеты от 3900₽

О выставке

Искусство новогоднего чуда: лекция о ювелирных украшениях

В преддверии самого волшебного праздника приглашаем вас на уникальную лекцию, посвященную ювелирным изделиям и их истории. Вы забудете обыденность и окунетесь в мир блеска и красоты, где каждая женщина сможет найти вдохновение для своего стильного праздничного образа.

Что вас ожидает:

  • Узнайте, какие золотые амулеты дарили в Древнем Египте, желая благополучия в новом году.
  • Как барочный жемчуг стал символом власти и главным украшением рождественских балов.
  • Снежинки и звёзды в ювелирном искусстве: как мастера эпох Ар-Нуво и Ар-Деко создавали прообраз самых изысканных новогодних украшений.
  • Что дарили русские императоры и голливудские звезды на Рождество? Узнайте о самых романтичных и скандальных подарках.
  • Когда начали надевать кольца на безымянный палец и почему это самый желанный новогодний подарок?
  • Как возник легендарный бренд Cartier и какие его творения стали символом праздничной роскоши.

Каждый блок вина, подаваемого во время лекции, станет тостом за вашу неотразимость, а вечер наполнится изысканными вкусами и историей, превращающейся в золото.

Место и стиль

Лекция пройдет в необычном ресторане-галерее "Signature Art", расположенном в самом сердце столицы, под звездой знаменитой высотки. Здесь вы сможете не только насладиться лекцией, но и пройтись по интересной выставке картин, почувствовав дух ART пространства.

Дресс-код

Ожидаем вечерний шик! За самые яркие образы по традиции подготовлен подарочный комплимент от организаторов.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу искусства и вдохновения. Ждем вас!

Купить билет на выставка Новогодняя история ювелирных украшений: от фараонов до Cartier. Лекция и вино

Помощь с билетами
Декабрь
24 декабря среда
19:00
Signature Art Москва, Котельническая наб., 1/15, корп. В
от 3900 ₽

В ближайшие дни

Из Пекина в Москву: диалог культур
6+
Живопись Графика Классическое искусство
Из Пекина в Москву: диалог культур
22 января в 18:00 Третьяковская галерея
Билеты
Сон в музее
0+
Живопись Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Сон в музее
17 декабря в 18:10 Центр «Марс»
от 950 ₽
Сказки и Развлечения Арбат 16
0+
Экскурсия Интерактивный
Сказки и Развлечения Арбат 16
15 марта в 16:00 Музей детства «Сказки Арбат, 16»
от 800 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше