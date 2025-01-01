Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодняя история пряников и пряностей
Билеты от 490₽
Киноафиша Новогодняя история пряников и пряностей

Новогодняя история пряников и пряностей

12+
Возраст 12+
Билеты от 490₽

О выставке

Новогодняя история пряников и пряностей

Приглашаем вас стать частью увлекательного спектакля, который раскроет тайны пряников и пряностей! Эта новогодняя история — это не просто рассказ, а вкусный микс истории, ароматов и творчества.

Изучаем пряности и их влияние на историю

Вы узнаете, как пряники покорили мир и каким образом пряности изменили ход истории. Эти ароматы влияло на торговлю, войны и вели к великим географическим открытиям.

Старинные рецепты пряников

Познакомьтесь с уникальными старинными рецептами пряников: от медового хлеба Древнего Египта до знаменитого Вяземского пряника, который сохранил свою популярность до наших дней.

Создайте свой сладкий шедевр

На мастер-классе вы сможете создать свой собственный роскошный печатный пряник с начинкой. Доступны два различных вкуса на выбор — выбирайте по своему желанию!

Не забывайте про дегустацию!

Ваше участие не будет полным без пряничной дегустации и авторского чайного сбора, которые дополнят ваши кулинарные открытия.

Дополнительные возможности

Не упустите возможность сделать памятные снимки в нашей фотозоне и зафиксировать волшебство этого мероприятия. А также загляните в магазин, где вы сможете приобрести пряники и другие сувениры.

Продолжительность мероприятия — 1 час 30 минут: 1 час лекции и 30 минут мастер-класса.

Купить билет на выставка Новогодняя история пряников и пряностей

Помощь с билетами
Январь
9 января пятница
12:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽

Фотографии

Новогодняя история пряников и пряностей Новогодняя история пряников и пряностей Новогодняя история пряников и пряностей Новогодняя история пряников и пряностей Новогодняя история пряников и пряностей

В ближайшие дни

Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
19 января в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1350 ₽
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
16 декабря в 15:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 800 ₽
Входной билет на выставки «Искусство ХХ века» и «1418 дней. К 80-летию Великой Победы»
0+
Классическое искусство Фотография Скульптура Графика Живопись
Входной билет на выставки «Искусство ХХ века» и «1418 дней. К 80-летию Великой Победы»
3 января в 12:00 Новая Третьяковка
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше