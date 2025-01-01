Новогодняя история пряников и пряностей

Приглашаем вас стать частью увлекательного спектакля, который раскроет тайны пряников и пряностей! Эта новогодняя история — это не просто рассказ, а вкусный микс истории, ароматов и творчества.

Изучаем пряности и их влияние на историю

Вы узнаете, как пряники покорили мир и каким образом пряности изменили ход истории. Эти ароматы влияло на торговлю, войны и вели к великим географическим открытиям.

Старинные рецепты пряников

Познакомьтесь с уникальными старинными рецептами пряников: от медового хлеба Древнего Египта до знаменитого Вяземского пряника, который сохранил свою популярность до наших дней.

Создайте свой сладкий шедевр

На мастер-классе вы сможете создать свой собственный роскошный печатный пряник с начинкой. Доступны два различных вкуса на выбор — выбирайте по своему желанию!

Не забывайте про дегустацию!

Ваше участие не будет полным без пряничной дегустации и авторского чайного сбора, которые дополнят ваши кулинарные открытия.

Дополнительные возможности

Не упустите возможность сделать памятные снимки в нашей фотозоне и зафиксировать волшебство этого мероприятия. А также загляните в магазин, где вы сможете приобрести пряники и другие сувениры.

Продолжительность мероприятия — 1 час 30 минут: 1 час лекции и 30 минут мастер-класса.