Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя история папы
Киноафиша Новогодняя история папы

Спектакль Новогодняя история папы

6+
Возраст 6+

О спектакле

Волшебство для всей семьи

“Это не простое шоу о простом счастье.” Под таким девизом пройдет новогоднее шоу “Новогодняя История Папы”, которое подарит зрителям незабываемые эмоции и позволит погрузиться в атмосферу праздника.

О спектакле

Шоу наполнено танцами, музыкой и волшебством, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра. В главных ролях выступят:

  • Дмитрий Щебет, победитель шоу “Танцы” на ТНТ;
  • Светлана Владимировна Бронникова, заслуженная артистка РБ;
  • Камиль Шириязданов;
  • Вероника Шокурова;
  • И многие другие талантливые артисты.

Тематика и настроение

Эта трогательная история напоминает о важности быть рядом с близкими и ценить простые радости жизни. Спектакль создан с любовью и заботой, что делает его особенно близким для зрителей всех возрастов.

Приглашение

Приходите за эмоциями, которые останутся в вашем сердце надолго! “Новогодняя История Папы” — это не просто спектакль, это возможность провести время с семьей и зарядиться новогодним настроением.

В ролях
Дмитрий Щебет
Светлана Бронникова
Камиль Шириязданов
Вероника Шакурова
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше