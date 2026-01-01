Лучшее время для волшебства – Новый год. А лучшее место для чудес? Конечно же, цирк!
Самые интересные моменты в цирке начинаются тогда, когда заканчивается представление и в зале гаснет свет. Дорогие зрители, мы готовы поделиться с вами самым сокровенным – волшебством, которое всегда скрыто от глаз и доступно лишь цирковым творцам.
Приглашаем вас в Клоунскую – гримёрную самого доброго и известного циркового героя. Именно оттуда мы отправимся в увлекательную новогоднюю историю!
В этот раз мы обойдёмся без волшебной палочки. Атрибутами для превращений станут эскизы и афиши, цирковые буклеты и костюмы. Вместе с вами мы напишем сценарий к новогодней сказке и создадим нечто необыкновенное и незабываемое.
Персонажами нашей зимней истории станут мишки, разгадывающие сложные лабиринты, а также собаки, обезьяны и попугаи! Вы станете свидетелями увлекательной стрельбы из луков и арбалетов. Гимнасты будут парить под самым куполом, кружа головы всем, кто их видит.
Перед вами развернутся захватывающие баталии солдат-наездников, выполняющих трюки на рекордной скорости. В главном бою этой удивительной истории одновременно примут участие 19 лошадей!
Когда заканчивается праздник – порой начинают происходить самые настоящие чудеса...
Дети до 3 лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного места и только при предъявлении оригинала свидетельства о рождении. Если ребенку уже исполнилось 3 года — приобретается билет по цене взрослого.