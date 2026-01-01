Новогоднее шоу в Омском цирке

Лучшее время для волшебства – Новый год. А лучшее место для чудес? Конечно же, цирк!

Самые интересные моменты в цирке начинаются тогда, когда заканчивается представление и в зале гаснет свет. Дорогие зрители, мы готовы поделиться с вами самым сокровенным – волшебством, которое всегда скрыто от глаз и доступно лишь цирковым творцам.

Добро пожаловать в Клоунскую!

Приглашаем вас в Клоунскую – гримёрную самого доброго и известного циркового героя. Именно оттуда мы отправимся в увлекательную новогоднюю историю!

Создайте новогоднюю сказку вместе с нами

В этот раз мы обойдёмся без волшебной палочки. Атрибутами для превращений станут эскизы и афиши, цирковые буклеты и костюмы. Вместе с вами мы напишем сценарий к новогодней сказке и создадим нечто необыкновенное и незабываемое.

Зимняя сказка с удивительными персонажами

Персонажами нашей зимней истории станут мишки, разгадывающие сложные лабиринты, а также собаки, обезьяны и попугаи! Вы станете свидетелями увлекательной стрельбы из луков и арбалетов. Гимнасты будут парить под самым куполом, кружа головы всем, кто их видит.

Эпические баталии и настоящие чудеса

Перед вами развернутся захватывающие баталии солдат-наездников, выполняющих трюки на рекордной скорости. В главном бою этой удивительной истории одновременно примут участие 19 лошадей!

Когда заканчивается праздник – порой начинают происходить самые настоящие чудеса...

Дети до 3 лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного места и только при предъявлении оригинала свидетельства о рождении. Если ребенку уже исполнилось 3 года — приобретается билет по цене взрослого.

