Спектакль Новогодняя история игрушек

Приглашаем детей и их родителей в сказочное путешествие, полное чудес и новогоднего настроения! Игровое шоу «Новогодняя история игрушек» обещает незабываемый праздничный опыт для малышей от 3 до 8 лет. Только 30 детей на шоу обеспечивают максимальный контакт с любимыми героями.
Программа шоу полностью основана на играх с залом и создана для того, чтобы каждый ребенок стал главным героем на этом волшебном празднике!
Каждый сеанс — это нон-стоп веселье и абсолютный новый формат театрального шоу, где простота сюжета дополняется интерактивными элементами, которые подарят море эмоций!
Каждый ребенок, старше 12 месяцев, должен иметь билет на шоу. Не забудьте про фирменный новогодний подарок, который можно приобрести отдельно. Он включает:
Подарок будет доступен в фойе до и после начала каждого сеанса — но помните, тираж ограничен!
Дайте своему малышу возможность погрузиться в мир волшебства и творчества. Шоу «Новогодняя история игрушек» стимулирует развитее творческих способностей и командного духа, что сделает этот Новый год поистине незабываемым!