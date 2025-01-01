Меню
Новогодняя история игрушек
Билеты от 0₽
Киноафиша Новогодняя история игрушек

Спектакль Новогодняя история игрушек

0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О спектакле

Новогодняя история игрушек: интерактивное шоу для всей семьи

Приглашаем детей и их родителей в сказочное путешествие, полное чудес и новогоднего настроения! Игровое шоу «Новогодняя история игрушек» обещает незабываемый праздничный опыт для малышей от 3 до 8 лет. Только 30 детей на шоу обеспечивают максимальный контакт с любимыми героями.

Что вас ждет на шоу?

  • Встреча и игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и ожившими игрушками;
  • Новогодний хоровод;
  • Мини-шоу мыльных пузырей;
  • Поролоновое шоу;
  • Развивающие игры и танцевальные интерактивы.

Программа шоу полностью основана на играх с залом и создана для того, чтобы каждый ребенок стал главным героем на этом волшебном празднике!

Формат и особенности

  • Продолжительность шоу — 50 минут без антракта;
  • Свободная рассадка в игровой зоне;
  • Использование мягкого реквизита для максимального вовлечения детей;
  • Команды, игры с артистами и между собой;
  • Стилизованные декорации и красивые костюмы.

Каждый сеанс — это нон-стоп веселье и абсолютный новый формат театрального шоу, где простота сюжета дополняется интерактивными элементами, которые подарят море эмоций!

Подарок для каждого малыша

Каждый ребенок, старше 12 месяцев, должен иметь билет на шоу. Не забудьте про фирменный новогодний подарок, который можно приобрести отдельно. Он включает:

  • 250 г вкусных конфет и сладостей;
  • Игрушку-лабиринт с шариками;
  • Карандаш-трансформер с восковыми мелками;
  • Акватату в новогодней тематике;
  • Неоновые браслеты и шарик-попрыгунчик.

Подарок будет доступен в фойе до и после начала каждого сеанса — но помните, тираж ограничен!

Ваш ребенок — главный герой!

Дайте своему малышу возможность погрузиться в мир волшебства и творчества. Шоу «Новогодняя история игрушек» стимулирует развитее творческих способностей и командного духа, что сделает этот Новый год поистине незабываемым!

Купить билет на спектакль Новогодняя история игрушек

13 декабря суббота
11:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
13:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
15:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
17:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
14 декабря воскресенье
11:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
13:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
15:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
17:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
20 декабря суббота
11:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
13:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 1050 ₽
17:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
19:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
13:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
15:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
17:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
19:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
27 декабря суббота
11:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 1050 ₽
13:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
15:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
17:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
13:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 1050 ₽
15:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
17:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
19:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
30 декабря вторник
11:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
13:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
15:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
17:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
2 января пятница
11:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
13:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 950 ₽
15:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
17:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
3 января суббота
11:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
13:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
15:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
17:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
4 января воскресенье
11:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
13:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 950 ₽
15:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
17:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
5 января понедельник
11:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
13:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
15:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽
17:00
Денди Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
от 2290 ₽

