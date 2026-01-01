В преддверии новогодних праздников случаются самые невероятные события — не исключение и мир эмоций. Вместе с героями любимого мультсериала дети отправятся на увлекательное приключение, где им предстоит решить новогоднюю головоломку. Вместе с Радостью они будут искать воспоминания о самом ярком празднике, а Тревожность, в свою очередь, напомнит, что будущее всегда непредсказуемо. По пути ребята создадут новые воспоминания, наполненные чудесами и яркими эмоциями.
Информация для посетителей:
Что входит в стоимость билета:
Обратите внимание:
Для посещения парка обязательна сменная обувь как для детей, так и для взрослых.
Дополнительно:
До и после спектакля гости могут свободно играть в парке, не ограничивая себя во времени. Это прекрасная возможность не только насладиться волшебством шоу, но и провести целый день, погружаясь в атмосферу Нового года.