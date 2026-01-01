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Киноафиша Новогодняя головоломка

Спектакль Новогодняя головоломка

Постановка
Волшебная миля 6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О спектакле

Новогодний спектакль для детей в Петербурге

В преддверии новогодних праздников случаются самые невероятные события — не исключение и мир эмоций. Вместе с героями любимого мультсериала дети отправятся на увлекательное приключение, где им предстоит решить новогоднюю головоломку. Вместе с Радостью они будут искать воспоминания о самом ярком празднике, а Тревожность, в свою очередь, напомнит, что будущее всегда непредсказуемо. По пути ребята создадут новые воспоминания, наполненные чудесами и яркими эмоциями.

Информация для посетителей:

  • Важное замечание: на спектакли для детей от 5 лет и старше допускаются только дети, без сопровождения взрослых.
  • Если взрослый также хочет участвовать в спектакле, необходимо приобрести отдельный билет. Билет на спектакль отличается от входного билета в парк для взрослых.

Что входит в стоимость билета:

  • Неограниченное время пребывания в парке.
  • Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам.
  • Участие в мастер-классах в течение дня.
  • Посещение сферического кинотеатра с фильмами и мультфильмами по расписанию парка.
  • Участие в интерактивных мероприятиях, анимационных программах, играх, дискотеках и шоу, проводимых на территории парка.
  • Свободный доступ к кулерам с питьевой водой.
  • Wi-Fi на всей территории парка.

Обратите внимание:
Для посещения парка обязательна сменная обувь как для детей, так и для взрослых.

Дополнительно:
До и после спектакля гости могут свободно играть в парке, не ограничивая себя во времени. Это прекрасная возможность не только насладиться волшебством шоу, но и провести целый день, погружаясь в атмосферу Нового года.

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