Новогодний спектакль для детей в Петербурге

В преддверии новогодних праздников случаются самые невероятные события — не исключение и мир эмоций. Вместе с героями любимого мультсериала дети отправятся на увлекательное приключение, где им предстоит решить новогоднюю головоломку. Вместе с Радостью они будут искать воспоминания о самом ярком празднике, а Тревожность, в свою очередь, напомнит, что будущее всегда непредсказуемо. По пути ребята создадут новые воспоминания, наполненные чудесами и яркими эмоциями.

Информация для посетителей:

Важное замечание: на спектакли для детей от 5 лет и старше допускаются только дети, без сопровождения взрослых.

Если взрослый также хочет участвовать в спектакле, необходимо приобрести отдельный билет. Билет на спектакль отличается от входного билета в парк для взрослых.

Что входит в стоимость билета:

Неограниченное время пребывания в парке.

Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам.

Участие в мастер-классах в течение дня.

Посещение сферического кинотеатра с фильмами и мультфильмами по расписанию парка.

Участие в интерактивных мероприятиях, анимационных программах, играх, дискотеках и шоу, проводимых на территории парка.

Свободный доступ к кулерам с питьевой водой.

Wi-Fi на всей территории парка.

Обратите внимание:

Для посещения парка обязательна сменная обувь как для детей, так и для взрослых.

Дополнительно:

До и после спектакля гости могут свободно играть в парке, не ограничивая себя во времени. Это прекрасная возможность не только насладиться волшебством шоу, но и провести целый день, погружаясь в атмосферу Нового года.