Новогодняя феерия

В преддверии Нового Года во Дворце Белосельских-Белозерских состоится уникальный праздничный концерт Опера – Гала с симфоническим оркестром. Исторические интерьеры дворца, принадлежавшего князьям Белосельским-Белозерским, создают невероятную атмосферу. Роскошная лестница напоминает Посольскую в Зимнем дворце, а мраморные камины и бронзовые люстры, украшенные зеркалами с тонким слоем серебра, добавляют волшебства. Эти зеркала отражают гостей так, будто дарят им вечную весну.
В Зеркальном зале дворца вас ждут самые красивые оркестровые отрывки, арии, ансамбли и песни, знакомые всем любителям новогодних праздников. Исполнители - лауреаты международных конкурсов подарят зрителям великолепные голоса и погрузят в магию зимней петербургской атмосферы.
Программа вечера включает замечательные произведения:
В концерте примут участие:
Симфонический оркестр «Опера Ателье», под руководством дирижера Романа Леонтьева, также порадует зрителей своим мастерством. Продолжительность концерта – 2 часа, с перерывом 15 минут.
Организаторы оставляют за собой право изменять состав исполнителей и программу без дополнительного уведомления. Обратите внимание, что программа предназначена для зрителей старше 6 лет.