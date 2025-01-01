Новогодняя феерия

Праздничный концерт Опера-гала в Дворце Белосельских-Белозерских

В преддверии Нового Года во Дворце Белосельских-Белозерских состоится уникальный праздничный концерт Опера – Гала с симфоническим оркестром. Исторические интерьеры дворца, принадлежавшего князьям Белосельским-Белозерским, создают невероятную атмосферу. Роскошная лестница напоминает Посольскую в Зимнем дворце, а мраморные камины и бронзовые люстры, украшенные зеркалами с тонким слоем серебра, добавляют волшебства. Эти зеркала отражают гостей так, будто дарят им вечную весну.

Музыкальная программа вечера

В Зеркальном зале дворца вас ждут самые красивые оркестровые отрывки, арии, ансамбли и песни, знакомые всем любителям новогодних праздников. Исполнители - лауреаты международных конкурсов подарят зрителям великолепные голоса и погрузят в магию зимней петербургской атмосферы.

Программа вечера включает замечательные произведения:

Петр Чайковский – фрагменты из балета «Щелкунчик»

Сергей Прокофьев – фрагменты из балета «Ромео и Джульетта»

Арам Хачатурян – Вальс из драмы М. Лермонтова «Маскарад»

Пьетро Масканьи – дуэт Сантуццы и Туридду из оперы «Сельская честь»

Иоганн Штраус – Тост Орловского из оперетты «Летучая мышь»

Жак Оффенбах – Баркарола-дуэт из оперы «Сказки Гофмана»

Камиль Сен-Санс – Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила»

Франц Легар – Песня Джудитты из оперетты «Джудитта»

Гаэтано Доницетти – Ария Неморино из оперы «Любовный напиток»

Джузеппе Верди – Застольная песня из оперы «Травиата»

Паоло Тости – «Марекьяре»

Джакомо Пуччини – Дуэт Родольфо и Мими из оперы «Богема»

Леонард Бернстайн – Ария Кунигунды из оперы «Кандид»

Франц Легар – Дуэт Данило и Ганны из оперетты «Веселая вдова»

Исполнители и детали концерта

В концерте примут участие:

Екатерина Фенина, сопрано

Ольга Жигмитова, меццо-сопрано, народная артистка Бурятии

Карлос Д'Онофрио, тенор, Аргентина, посол культуры стран БРИКС

Симфонический оркестр «Опера Ателье», под руководством дирижера Романа Леонтьева, также порадует зрителей своим мастерством. Продолжительность концерта – 2 часа, с перерывом 15 минут.

Организаторы оставляют за собой право изменять состав исполнителей и программу без дополнительного уведомления. Обратите внимание, что программа предназначена для зрителей старше 6 лет.