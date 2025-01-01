Новогодняя фантазия. Орган в четыре руки

Новогодний органный концерт от Мальтийской капеллы

Мальтийская капелла Воронцовского дворца приглашает всех на новогодний органный концерт, который обещает стать настоящим музыкальным событием. Этот концерт будет представлен в необычном формате: ансамблевое исполнение на органе в четыре руки и ноги открывает новые горизонты звучания инструмента.

Яркая программа

В программе концерта прозвучат фрагменты известного балета «Щелкунчик», а также традиционные рождественские хоралы и переложения популярных рождественских песен. Мастера органного ансамбля Дина Ихина и Денис Маханьков удивят зрителей контрастами и яркостью исполнения.

Для любителей органной музыки

Этот концерт будет интересен не только ценителям органной музыки, но и всем, кто хочет почувствовать атмосферу праздника через необычные музыкальные форматы. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и отдохнуть от повседневной суеты!