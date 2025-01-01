Меню
Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
Билеты от 7000₽
Киноафиша Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026

Спектакль Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026

0+
Продолжительность 2 часа
Возраст 0+
Билеты от 7000₽

О спектакле

Новогодняя Елка в Третьяковской галерее

Новогодние Елки в Третьяковской галерее стали доброй традицией и главным событием зимы. В этом году события развернутся в Сказочном отделе Галереи, где начнут происходить необъяснимые вещи: картины меняются, а краски словно замирают. Вместе со сказочными героями участники отправятся на поиски пропавшего Деда Мороза.

Сюжет и интерактивные элементы

Дружной команде предстоит разгадать загадки сказочного леса, создать волшебные артефакты в мастерской Реставратора и восстановить утраченную силу картины. Участники программы почувствуют себя настоящими исследователями, открывая тайны скрытых слоев произведений искусства.

Главным героем выставки, созданной специально для новогодней программы, станет Снегурочка с одноименной картины Виктора Васнецова.

Творческая программа

Завершит программу музыкальное театрализованное представление, где сила света и детской фантазии поможет вернуть праздник. В рамках программы вас ждут:

  • Интерактивный музейный квест по выставке с AR-элементами
  • Творческий мастер-класс
  • Театрализованное представление
  • Встреча с Снегурочкой и Дедом Морозом
  • Праздничный хоровод у новогодней елки и вручение подарков

Практическая информация

Продолжительность программы – 2 часа. Рекомендуемое время для посещения – за 15 минут до начала. Место проведения – конференц-зал Инженерного корпуса (Лаврушинский переулок, 12). Место встречи – фойе Инженерного корпуса.

Команда создателей

Режиссёр: Иван Кузнецов

Художник-постановщик: Ольга Шабатура

Драматург: Ольга Егорова

Декабрь
Январь
12 декабря пятница
14:30
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
13 декабря суббота
16:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
19:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
14 декабря воскресенье
10:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
19:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
15 декабря понедельник
11:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
14:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18 декабря четверг
14:30
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
19 декабря пятница
14:30
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
20 декабря суббота
10:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
19:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
21 декабря воскресенье
10:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
16:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
19:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
22 декабря понедельник
11:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
14:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
23 декабря вторник
14:30
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
24 декабря среда
14:30
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
25 декабря четверг
11:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
14:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
26 декабря пятница
11:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
14:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
27 декабря суббота
10:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
13:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
16:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
19:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
28 декабря воскресенье
10:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
13:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
16:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
19:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
14:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
30 декабря вторник
11:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
14:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
2 января пятница
11:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
14:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
3 января суббота
14:30
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
4 января воскресенье
11:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
14:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
5 января понедельник
14:30
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
6 января вторник
11:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
14:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
7 января среда
14:30
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
8 января четверг
11:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
14:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
9 января пятница
14:30
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽
18:00
Третьяковская галерея. Инженерный корпус Москва, Лаврушинский пер., 12
от 7000 ₽

