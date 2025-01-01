Спектакль Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026

Новогодняя Елка в Третьяковской галерее

Новогодние Елки в Третьяковской галерее стали доброй традицией и главным событием зимы. В этом году события развернутся в Сказочном отделе Галереи, где начнут происходить необъяснимые вещи: картины меняются, а краски словно замирают. Вместе со сказочными героями участники отправятся на поиски пропавшего Деда Мороза.

Сюжет и интерактивные элементы

Дружной команде предстоит разгадать загадки сказочного леса, создать волшебные артефакты в мастерской Реставратора и восстановить утраченную силу картины. Участники программы почувствуют себя настоящими исследователями, открывая тайны скрытых слоев произведений искусства.

Главным героем выставки, созданной специально для новогодней программы, станет Снегурочка с одноименной картины Виктора Васнецова.

Творческая программа

Завершит программу музыкальное театрализованное представление, где сила света и детской фантазии поможет вернуть праздник. В рамках программы вас ждут:

Интерактивный музейный квест по выставке с AR-элементами

Творческий мастер-класс

Театрализованное представление

Встреча с Снегурочкой и Дедом Морозом

Праздничный хоровод у новогодней елки и вручение подарков

Практическая информация

Продолжительность программы – 2 часа. Рекомендуемое время для посещения – за 15 минут до начала. Место проведения – конференц-зал Инженерного корпуса (Лаврушинский переулок, 12). Место встречи – фойе Инженерного корпуса.

Команда создателей

Режиссёр: Иван Кузнецов

Художник-постановщик: Ольга Шабатура

Драматург: Ольга Егорова