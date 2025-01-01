Спектакль Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026

Новогодние Елки в Третьяковской галерее стали доброй традицией и главным событием зимы. В этом году события развернутся в Сказочном отделе Галереи, где начнут происходить необъяснимые вещи: картины меняются, а краски словно замирают. Вместе со сказочными героями участники отправятся на поиски пропавшего Деда Мороза.
Дружной команде предстоит разгадать загадки сказочного леса, создать волшебные артефакты в мастерской Реставратора и восстановить утраченную силу картины. Участники программы почувствуют себя настоящими исследователями, открывая тайны скрытых слоев произведений искусства.
Главным героем выставки, созданной специально для новогодней программы, станет Снегурочка с одноименной картины Виктора Васнецова.
Завершит программу музыкальное театрализованное представление, где сила света и детской фантазии поможет вернуть праздник. В рамках программы вас ждут:
Продолжительность программы – 2 часа. Рекомендуемое время для посещения – за 15 минут до начала. Место проведения – конференц-зал Инженерного корпуса (Лаврушинский переулок, 12). Место встречи – фойе Инженерного корпуса.
Режиссёр: Иван Кузнецов
Художник-постановщик: Ольга Шабатура
Драматург: Ольга Егорова