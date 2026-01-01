Новогодняя сказка в цирке Автово!

С 20 декабря цирк Автово приглашает вас и вашу семью на праздничную новогоднюю елку! Погрузитесь в атмосферу волшебства, где сбываются мечты, а каждый номер наполняет зал смехом и чудесами.

Программа представления

Рок-н-ролл жонглер Константин Куляк — лауреат двух международных цирковых конкурсов, в том числе в Цирке Никулина и Сан Поле Лес Дах во Франции. Он неразлучен с программой «Минута славы»!

Константин Куляк — лауреат двух международных цирковых конкурсов, в том числе в Цирке Никулина и Сан Поле Лес Дах во Франции. Он неразлучен с программой «Минута славы»! Светлана и Федор Гроссу — акробаты, которые завоевали сердца зрителей от Парижа до Токио. Их гармоничные дуэты заполнят новогодний вечер нежностью и радостью.

— акробаты, которые завоевали сердца зрителей от Парижа до Токио. Их гармоничные дуэты заполнят новогодний вечер нежностью и радостью. Очаровательные лапундеры под руководством дрессировщицы Анастасии Пономаревой продемонстрируют свои уникальные навыки, радуя всех зрителей.

под руководством дрессировщицы Анастасии Пономаревой продемонстрируют свои уникальные навыки, радуя всех зрителей. Максим Маслянов и его пушистые помощники — трогательные кошки, которые создадут атмосферу веселья и радости.

и его пушистые помощники — трогательные кошки, которые создадут атмосферу веселья и радости. Александр Маслянов , жонглер, чьи мячи танцуют в его руках, словно снежинки. Он — призер фестивалей в Москве и Монте-Карло.

, жонглер, чьи мячи танцуют в его руках, словно снежинки. Он — призер фестивалей в Москве и Монте-Карло. Николенко Эмилия представит номера с грациозными животными: веселыми овечками, энергичными ламами и неторопливыми верблюдами.

Не упустите шанс!

Раз в год цирк превращается в настоящую новогоднюю сказку, и вы становитесь ее главными героями! Праздничное настроение, захватывающие трюки и удивительные номера ждут вас в цирке Автово.

Билеты уже в продаже! Наблюдайте за каскадом эмоций в нашем цирке, который подходит для зрителей всех возрастов!