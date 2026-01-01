Новогодняя сказка в цирке Автово!
С 20 декабря цирк Автово приглашает вас и вашу семью на праздничную новогоднюю елку! Погрузитесь в атмосферу волшебства, где сбываются мечты, а каждый номер наполняет зал смехом и чудесами.
Программа представления
- Рок-н-ролл жонглер Константин Куляк — лауреат двух международных цирковых конкурсов, в том числе в Цирке Никулина и Сан Поле Лес Дах во Франции. Он неразлучен с программой «Минута славы»!
- Светлана и Федор Гроссу — акробаты, которые завоевали сердца зрителей от Парижа до Токио. Их гармоничные дуэты заполнят новогодний вечер нежностью и радостью.
- Очаровательные лапундеры под руководством дрессировщицы Анастасии Пономаревой продемонстрируют свои уникальные навыки, радуя всех зрителей.
- Максим Маслянов и его пушистые помощники — трогательные кошки, которые создадут атмосферу веселья и радости.
- Александр Маслянов, жонглер, чьи мячи танцуют в его руках, словно снежинки. Он — призер фестивалей в Москве и Монте-Карло.
- Николенко Эмилия представит номера с грациозными животными: веселыми овечками, энергичными ламами и неторопливыми верблюдами.
Не упустите шанс!
Раз в год цирк превращается в настоящую новогоднюю сказку, и вы становитесь ее главными героями! Праздничное настроение, захватывающие трюки и удивительные номера ждут вас в цирке Автово.
Билеты уже в продаже! Наблюдайте за каскадом эмоций в нашем цирке, который подходит для зрителей всех возрастов!