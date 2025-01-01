Меню
Новогодняя елка от «Бороды Бабая»
Киноафиша Новогодняя елка от «Бороды Бабая»

Новогодняя елка от «Бороды Бабая»

18+
Возраст 18+

О концерте

Жуткая новогодняя ёлка от группы «Борода Бабая» в Новосибирске

Группа «Борода Бабая» приглашает вас на уникальное событие — самую страшную новогоднюю ёлку! Это костюмированный вечер, который обещает быть полным веселья и неожиданностей. Приготовитесь встретить Новый год в компании друзей и атрибутов хоррор-панка, металла и фолка.

Лучший костюм с подарком!

Приходите в лучших нарядах — за самый креативный костюм вас ждет специальный подарок от группы! Не забудьте подготовить свой грим, чтобы выделиться на фоне остальных гостей.

Зарядитесь энергией

Это не просто новогодняя вечеринка, а настоящее музыкальное празднование, которое надолго зарядит вас позитивом и энергией на грядущий год!

Не упустите шанс стать частью этого уникального события. Зовите друзей, готовьте костюмы и готовьтесь к незабываемой ночи!

Купить билет на концерт Новогодняя елка от «Бороды Бабая»

