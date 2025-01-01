Меню
Новогодняя елка: Лига волшебников
Билеты от 1000₽
Новогодняя елка: Лига волшебников

Спектакль Новогодняя елка: Лига волшебников

6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новый год с Лигой волшебников

Погрузитесь в атмосферу настоящей магии вместе с Лигой волшебников — шоу, которое делает мечты реальностью!

Что вас ждёт:

  • Завораживающие трюки от лучших иллюзионистов России, чьё мастерство покорило мир (Германия, Франция, Южная Корея, США и другие страны).
  • Эффектные иллюзии, элегантные обманы и мистическая атмосфера новогодней сказки.
  • Сладкий подарок каждому ребёнку от театра.

Это больше, чем шоу фокусов — это возможность снова поверить в чудеса.

Пусть Новый год начнётся с волшебства!

Расписание

24 декабря
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
25 декабря
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
26 декабря
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
27 декабря
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
28 декабря
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
29 декабря
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
30 декабря
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
31 декабря
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
2 января
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
15:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
3 января
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
4 января
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
5 января
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
6 января
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
7 января
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽

Фотографии

Новогодняя елка: Лига волшебников Новогодняя елка: Лига волшебников Новогодняя елка: Лига волшебников Новогодняя елка: Лига волшебников Новогодняя елка: Лига волшебников Новогодняя елка: Лига волшебников

