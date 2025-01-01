Спектакль Новогодняя елка: Лига волшебников

Новый год с Лигой волшебников

Погрузитесь в атмосферу настоящей магии вместе с Лигой волшебников — шоу, которое делает мечты реальностью!

Что вас ждёт:

Завораживающие трюки от лучших иллюзионистов России, чьё мастерство покорило мир (Германия, Франция, Южная Корея, США и другие страны).

Эффектные иллюзии, элегантные обманы и мистическая атмосфера новогодней сказки.

Сладкий подарок каждому ребёнку от театра.

Это больше, чем шоу фокусов — это возможность снова поверить в чудеса.

Пусть Новый год начнётся с волшебства!