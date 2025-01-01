Спектакль Новогодняя экспедиция. В поисках Огненного коня

Новогодняя экспедиция в Образцовпарке

В декабре 2025 года Образцовпарк приглашает на четвертую Новогоднюю экспедицию! Это уличное новогоднее представление с артистами, куклами и зрителями обещает новые встречи и увлекательные приключения.

«Не беда, что там метели, не беда, что холода, — Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда!» — так начинается увлекательное путешествие, в котором команда отправляется на Северный Полюс. Отважные капитан Соколов и боцман Алёхин ведут экспедицию через преграды и ледяные торосы, а их спутниками станут веселые пингвины и загадочные персонажи, такие как Снежный человек и Хозяйка Севера.

«Новый год — год Огненного коня, время смелых. Приглашаем отправиться в суровый и волшебный мир белого Севера. Север не шутит, и не любит слабых, но наша экспедиция идет туда с добрым сердцем. Огненный конь, если удастся его встретить, подарит возможность воскресить и вернуться обратно» — раскрыл замысел спектакля режиссер Борис Константинов.

Приключения на льду

Приключение начнётся прямо у входа в парк. В Музее Арктики зрителей ждёт знакомство с историей полярников, погрузка на ледокол «Сергей Образцов», и путь будет продолжен сквозь снега и льды!

К экспедиции подключатся Снегурочка и Дед Мороз, которые развлекут зрителей танцами, песнями и хороводами вокруг ёлки в Образцовпарке. Без них настоящий праздник невозможен!

Удобство и комфорт

Обратите внимание: программа проходит на улице, поэтому обязательно позаботьтесь о тёплой обуви и комфортной одежде. Это поможет вам насладиться зрелищем в полной мере.

О проекте

Первая «Новогодняя экспедиция» состоялась в 2021 году и была реализована руководством главного режиссера Театра кукол Образцова Бориса Константинова и главного художника Виктора Антонова, которые являются постоянными соавторами и лауреатами премии «Золотая Маска».