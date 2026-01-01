Праздничное театральное приключение для детей и взрослых

О мероприятии

В декабре 2024 года Образцовпарк вновь превратится в заснеженный полюс, где пройдет третий сезон новогодней экспедиции под открытым небом, ставшей уже любимой традицией зимней Москвы. Это праздничное театральное приключение, организованное Театром кукол Образцова, вновь подарит зрителям незабываемые эмоции и волшебные моменты.

Что ожидает участников?

На этот раз отважные участники экспедиции столкнутся с Драконом, у которого ледяное сердце. Новогоднее приключение начинается с посещения Музея Арктики, где вы познакомитесь с историей полярников, а затем — посадка на ледокол «Сергей Образцов», и вперед, через снега и льды!

Участников ждут захватывающие встречи с грозными троллями и белыми медведями, а также с Снежным человеком (йети), гигантами-снеговиками и веселыми пингвинами с Южного полюса. Экипаж пройдёт свой путь не только на ледоколе, но и на оленях, преодолеет ледяной лабиринт и посетит юрту к шаманке, где она проведёт мистические гадания на рыбьих костях.

Кульминация приключения

Встреча с Драконом станет кульминацией всего приключения, и героям предстоит раскрыть большую драконью тайну. Не обойдётся и без традиционных персонажей новогодних праздников — Деда Мороза и Снегурочки, которые сыграют важную волшебную роль в создании настоящего новогоднего праздника с танцами, песнями и хороводами вокруг ёлки в Образцовпарке!

О проекте

Первая «Новогодняя экспедиция» состоялась в 2021 году и была создана Борисом Константиновым и Виктором Антоновым — главными режиссером и художником Театра Образцова, лауреатами «Золотой Маски».

Внимание! Помните, что программа проходит на улице, поэтому обязательно позаботьтесь о теплой обуви и комфортной одежде. Ждем вас на нашей новогодней экспедиции!