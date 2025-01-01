Спектакль Новогодняя Диснеевская елка

Меню
Новогодняя Диснеевская елка
0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приглашаем вас встретить Новый год в компании самых любимых персонажей Диснея в сердце Петербурга

Приглашаем вас встретить Новый год в компании самых любимых персонажей Диснея! В самом сердце города откроет свои двери особняк Серебрякова, чтобы подарить вашей семье настоящую рождественскую сказку — Новогоднюю Диснеевскую ёлку. Переступив порог, вы сразу окажетесь в мире чудес: вас встретят Микки и Минни Маус в окружении других популярных героев.

Парадная лестница превратится в волшебный зимний лес, который станет идеальным фоном для фотографий. С первых же минут юных гостей ждёт увлекательная программа:

  • В бьюти-баре гримеры создадут для маленьких принцев и принцесс праздничный аквагрим и диковинные маски.
  • Волшебное зеркало моментально запечатлит ваш сияющий образ на память.
  • Художник-силуэтист за несколько минут вырежет ваш портрет.
  • Добрая Фея-крёстная поделится предсказаниями на грядущий год, показав магию хрустальных шаров.
  • А в таинственном кабинете самых отважных будет ждать Чудовище со своей заколдованной розой.

Также вас ждёт фотосессия на фоне роскошной ёлки с самыми пушистыми гостями праздника — щенками хаски!

Интерактивный спектакль «Золушка и волшебные часы»

После захватывающих развлечений мы пригласим вас в Голубой зал на интерактивный спектакль «Золушка и волшебные часы». В канун бала Золушка и принц Генрих готовятся встретить гостей — всех принцев и принцесс страны Дисней! Но злая колдунья, не пригласившаяся на праздник, останавливает главные часы замка, чтобы Новый год не наступил.

Вместе с отважными героями, доброй Феей-крёстной и Дедом Морозом зрители отправятся в захватывающее приключение, полное песен, танцев и загадок. Им предстоит расколдовать часы, починить их механизм, станцевать волшебный танец и победить тёмные чары, чтобы спасти праздник!

После спектакля каждый ребёнок получит от Деда Мороза особенный новогодний подарок, а взрослых ждёт бокал игристого!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трёх категорий:

  • Детский билет
  • Взрослый билет
  • Семейный билет (1 ребёнок + 1 взрослый)

Общая продолжительность мероприятия составляет 75 минут. Сам спектакль длится 40 минут. Рекомендуем приходить за 30 минут, чтобы полностью окунуться в атмосферу праздника и не пропустить ни одного развлечения в велком-зоне. Мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше 2 лет.

Январь
2 января пятница
11:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
13:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
16:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
3 января суббота
11:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
13:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
16:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
4 января воскресенье
11:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
13:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
16:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
5 января понедельник
11:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
13:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
16:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
6 января вторник
11:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
13:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
16:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
7 января среда
11:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
13:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
16:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
8 января четверг
11:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
13:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽
16:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 9000 ₽

