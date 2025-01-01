Спектакль Новогодняя Диснеевская елка

Приглашаем вас встретить Новый год в компании самых любимых персонажей Диснея! В самом сердце города откроет свои двери особняк Серебрякова, чтобы подарить вашей семье настоящую рождественскую сказку — Новогоднюю Диснеевскую ёлку. Переступив порог, вы сразу окажетесь в мире чудес: вас встретят Микки и Минни Маус в окружении других популярных героев.
Парадная лестница превратится в волшебный зимний лес, который станет идеальным фоном для фотографий. С первых же минут юных гостей ждёт увлекательная программа:
Также вас ждёт фотосессия на фоне роскошной ёлки с самыми пушистыми гостями праздника — щенками хаски!
После захватывающих развлечений мы пригласим вас в Голубой зал на интерактивный спектакль «Золушка и волшебные часы». В канун бала Золушка и принц Генрих готовятся встретить гостей — всех принцев и принцесс страны Дисней! Но злая колдунья, не пригласившаяся на праздник, останавливает главные часы замка, чтобы Новый год не наступил.
Вместе с отважными героями, доброй Феей-крёстной и Дедом Морозом зрители отправятся в захватывающее приключение, полное песен, танцев и загадок. Им предстоит расколдовать часы, починить их механизм, станцевать волшебный танец и победить тёмные чары, чтобы спасти праздник!
После спектакля каждый ребёнок получит от Деда Мороза особенный новогодний подарок, а взрослых ждёт бокал игристого!
В продаже доступны билеты трёх категорий:
Общая продолжительность мероприятия составляет 75 минут. Сам спектакль длится 40 минут. Рекомендуем приходить за 30 минут, чтобы полностью окунуться в атмосферу праздника и не пропустить ни одного развлечения в велком-зоне. Мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше 2 лет.