Новогодняя дискотека с Bis-Quit Band: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х

Новогодняя дискотека в клубе «Космонавт»

25 декабря клуб «Космонавт» приглашает на незабываемую новогоднюю дискотеку с участием ансамбля Bis-Quit Band. В программе — хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов, которые заставят вас танцевать и петь в унисон с исполнителями.

Музыкальная феерия для всех любителей ретро

Эта музыкальная вечеринка подарит настоящее наслаждение поклонникам танцев и музыкальных встреч. Бис-Квит, известный своим юмором и импровизацией, представит вам любимые треки с разных эпох, которые точно вызывают воспоминания и эмоции.

Звезды на сцене

Не пропустите возможность увидеть не только талантливых музыкантов, но и специальных гостей — звёзд эстрады и солистов Мариинского театра, которые добавят особую атмосферу этому событию.

Оригинальные аранжировки известных хитов

В репертуаре Bis-Quit Band вы найдете классические композиции от таких легенд, как Scorpions, Nirvana, Queen, Michael Jackson и многих других. Каждая песня будет представлена в оригинальных аранжировках, что сделает ваш вечер уникальным.

Приходите в «Космонавт» и вспомните, как это было — танцуйте под песни, которые знаем все!