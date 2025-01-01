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Новогодняя Дискотека 90х White
Билеты от 2000₽
Киноафиша Новогодняя Дискотека 90х White

Новогодняя Дискотека 90х White

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Лучшее музыкальное ретро-шоу года!

«Новогодняя Дискотека 90-х/White» — это захватывающее событие, которое соединяет лучших артистов эстрады, погружая зрителей в атмосферу девяностых. Под звуки лучших хитов этого времени, уникальный состав исполнителей и сюрпризы создадут незабываемый праздник, оставив яркий след в истории.

Музыка, свет и эмоции 90-х
Это шоу станет настоящим праздником для всех любителей музыки и тех, кто только открывает для себя магию культурно-массовых мероприятий. «Новогодняя Дискотека 90-х/White» обещает подарить незабываемые впечатления, сочетая музыку, свет и звук в уникальном представлении.

Дресс-код: стиль девяностых
Приходите наряженные в стиле 90-х, круте кудри, ставьте челку и не забудьте белый мейк (или что-то белое) — именно такой дресс-код на входе. Это ваш шанс быть частью невероятной атмосферы того времени!

Список участников
Скоро будет объявлен список артистов, которые примут участие в этом ярком музыкальном шоу. Ожидайте настоящие звезды девяностых!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 января
Пространство Arbat 21 Москва, Н.Арбат, 21
20:00 от 2000 ₽

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