Новогодняя Дискотека 90х White

Лучшее музыкальное ретро-шоу года!

«Новогодняя Дискотека 90-х/White» — это захватывающее событие, которое соединяет лучших артистов эстрады, погружая зрителей в атмосферу девяностых. Под звуки лучших хитов этого времени, уникальный состав исполнителей и сюрпризы создадут незабываемый праздник, оставив яркий след в истории.

Музыка, свет и эмоции 90-х

Это шоу станет настоящим праздником для всех любителей музыки и тех, кто только открывает для себя магию культурно-массовых мероприятий. «Новогодняя Дискотека 90-х/White» обещает подарить незабываемые впечатления, сочетая музыку, свет и звук в уникальном представлении.

Дресс-код: стиль девяностых

Приходите наряженные в стиле 90-х, круте кудри, ставьте челку и не забудьте белый мейк (или что-то белое) — именно такой дресс-код на входе. Это ваш шанс быть частью невероятной атмосферы того времени!

Список участников

Скоро будет объявлен список артистов, которые примут участие в этом ярком музыкальном шоу. Ожидайте настоящие звезды девяностых!