Новогодняя Дискотека 90-х White в Концертном зале «Arbat 21»

В Концертном зале «Arbat 21» скоро состоится уникальное событие — Новогодняя Дискотека 90-х WHITE. Зрители окунутся в атмосферу любимых хитов 90-х и насладятся выступлениями известных артистов.

Лучшие хиты и незабываемые эмоции

На дискотеке вас ждут не только самые популярные песни 90-х, но и множество сюрпризов, а также возможность сделать памятное фото с исполнителями. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей музыки и тех, кто хочет по-настоящему отдохнуть.

Дресс-код в стиле 90-х

Не забудьте соблюдать дресс-код: приходите в стиле девяностых с кудрями, челкой и белым мейком или в одежде белого цвета. Это украсит атмосферу вечера и создаст незабываемые образы для фото.

Талантливые артисты и продолжительность программы

Скоро станет известно, какие артисты выступят на сцене. Продолжительность концерта составит 3 часа, обещая зрителям насыщенную программу и яркие эмоции.

Новогодняя Дискотека 90-х WHITE — это не просто концерт, а шоу, которое оставит незабвенные впечатления и подарит заряд позитива на весь вечер. Мы ждём вас на этом грандиозном событии!