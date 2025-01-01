Меню
Новогодняя дискотека 90-х. White
Билеты от 2000₽
Киноафиша Новогодняя дискотека 90-х. White

Новогодняя дискотека 90-х. White

18+
Продолжительность 180 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Новогодняя Дискотека 90-х White в Концертном зале «Arbat 21»

В Концертном зале «Arbat 21» скоро состоится уникальное событие — Новогодняя Дискотека 90-х WHITE. Зрители окунутся в атмосферу любимых хитов 90-х и насладятся выступлениями известных артистов.

Лучшие хиты и незабываемые эмоции

На дискотеке вас ждут не только самые популярные песни 90-х, но и множество сюрпризов, а также возможность сделать памятное фото с исполнителями. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей музыки и тех, кто хочет по-настоящему отдохнуть.

Дресс-код в стиле 90-х

Не забудьте соблюдать дресс-код: приходите в стиле девяностых с кудрями, челкой и белым мейком или в одежде белого цвета. Это украсит атмосферу вечера и создаст незабываемые образы для фото.

Талантливые артисты и продолжительность программы

Скоро станет известно, какие артисты выступят на сцене. Продолжительность концерта составит 3 часа, обещая зрителям насыщенную программу и яркие эмоции.

Новогодняя Дискотека 90-х WHITE — это не просто концерт, а шоу, которое оставит незабвенные впечатления и подарит заряд позитива на весь вечер. Мы ждём вас на этом грандиозном событии!

Купить билет на концерт Новогодняя дискотека 90-х. White

Январь
2 января пятница
20:00
Пространство Arbat 21 Москва, Н.Арбат, 21
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Большой чёрный стендап концерт
18+
Юмор
Большой чёрный стендап концерт
7 января в 22:00 Standup Café
от 900 ₽
6+
Неоклассика
Музыка из кинофильмов о спорте. Оркестр Кинематографии, С. Скрипка (дирижёр)
7 февраля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 400 ₽
Танцуй Ёлка
18+
Поп Вечеринка
Танцуй Ёлка
28 декабря в 19:00 Пространство Arbat 21
от 3500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
