Спектакль Новогодняя детская сказка

Приглашение в волшебный мир Нового Года

Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что в нашем театре начинается новая захватывающая постановка, где старая доброй сказка соединяется с радостью любимого праздника!

Как сказал Владислав Крапивин: Сказка детям нужна, чтобы стали бесстрашными... Но что произойдёт, если в эту сказку постучится настоящий Новый Год?

Незабываемое приключение

В этой постановке зрители станут свидетелями удивительных событий, полных волшебства, дружбы и взаимовыручки. Вместе с небольшими героями они будут учиться различать что такое хорошо и что такое плохо . Ожидайте множество чудес, веселых песен и увлекательных игр!

В гости к волшебству

Дед Мороз и Снегурочка не просто поздравят героев и зрителей, а станут активными участниками истории. Они пригласят вас поиграть, спеть и насладиться всеми радостями праздника. Это не только веселое представление, но и возможность провести время в кругу семьи и подарить детям настоящую сказку.

Приходите на нашу спектакль и создайте незабываемые воспоминания вместе с нами!