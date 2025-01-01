Новогодний звон. Концерт оркестра Павла Опаровского

Когда за окнами кружатся снежинки, а воздух наполняется ароматом хвои и мандаринов, нет ничего лучше, чем насладиться великолепной классикой. Оркестр Павла Опаровского, известный своим неповторимым стилем и безупречным мастерством, подготовил специальную программу, которая заставит сердца биться в унисон с праздничным ритмом.
Под управлением Павла Опаровского выступит Фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга в старинном особняке Шрёдера на Петроградской набережной. Это уникальное место, с его атмосферой старинной Санкт-Петербургской архитектуры, создаст неповторимый фон для волшебного вечера.
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
Возрастное ограничение: 12+. В программе два отделения с одним антрактом. Продюсер события – Анастасия Козельская.