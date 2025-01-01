Меню
Новогодний звон. Концерт оркестра Павла Опаровского
12+
Возраст 12+

О концерте

Классическая музыка в атмосфере праздника

Когда за окнами кружатся снежинки, а воздух наполняется ароматом хвои и мандаринов, нет ничего лучше, чем насладиться великолепной классикой. Оркестр Павла Опаровского, известный своим неповторимым стилем и безупречным мастерством, подготовил специальную программу, которая заставит сердца биться в унисон с праздничным ритмом.

Фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Под управлением Павла Опаровского выступит Фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга в старинном особняке Шрёдера на Петроградской набережной. Это уникальное место, с его атмосферой старинной Санкт-Петербургской архитектуры, создаст неповторимый фон для волшебного вечера.

Солисты вечера

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Антон Самсонов (фортепиано)
  • Татьяна Светлова (скрипка)
  • Дарья Козлова (скрипка)
  • Виктор Николаев (фортепиано)
  • Мария Шестакова (скрипка)
  • Эвелина Крицкая (контральто)

Информация для зрителей

Возрастное ограничение: 12+. В программе два отделения с одним антрактом. Продюсер события – Анастасия Козельская.

Декабрь
15 декабря понедельник
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 600 ₽

Фотографии

Новогодний звон. Концерт оркестра Павла Опаровского Новогодний звон. Концерт оркестра Павла Опаровского Новогодний звон. Концерт оркестра Павла Опаровского Новогодний звон. Концерт оркестра Павла Опаровского Новогодний звон. Концерт оркестра Павла Опаровского Новогодний звон. Концерт оркестра Павла Опаровского

