Новогодний звон. Концерт оркестра Павла Опаровского
Киноафиша Новогодний звон. Концерт оркестра Павла Опаровского

Новогодний звон. Концерт оркестра Павла Опаровского

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыка под новогодние огни в Доме Шредера

В КЦ «Дом Шрёдера» на Петроградской набережной пройдет концерт фестивального симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением дирижера Павла Опаровского. Это событие станет отличным поводом насладиться классической музыкой в уютной обстановке и порадовать себя новогодним настроением.

Забавные факты о солистах

На сцене выступят талантливые солисты, лауреаты международных конкурсов:

  • Антон Самсонов (фортепиано)
  • Татьяна Светлова (скрипка)
  • Дарья Козлова (скрипка)
  • Виктор Николаев (фортепиано)
  • Мария Шестакова (скрипка)
  • Эвелина Крицкая (контральто)

Каждый из них обладает уникальным стилем и высоким уровнем мастерства, что делает их выступления поистине запоминающимися.

Программа концерта

Программа включает два отделения и один антракт. Зрителей ждёт разнообразие музыкальных произведений, которое неизменно радует и восхищает, ведь классика — это всегда актуально и интересно.

Концерт обещает стать настоящей жемчужиной для любителей классической музыки и тех, кто ценит атмосферные новогодние вечера. Не упустите возможность провести вечер с великолепной музыкой и узнать больше о творчестве выдающихся композиторов!

Купить билет на концерт Новогодний звон. Концерт оркестра Павла Опаровского

Декабрь
15 декабря понедельник
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 600 ₽

