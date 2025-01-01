Новогодний винтаж

Новогодний концерт Уральского государственного русского оркестра

Приглашаем вас на уникальный новогодний концерт, в котором талант всех артистов собран в едином музыкальном потоке. Под руководством художественного директора и главного дирижера Павла Васильева, Уральский государственный русский оркестр готов порадовать зрителей яркими мелодиями.

Вечер хитов и знакомых мелодий

Концерт под названием «Хит» превратит любимые песни в оригинальные аранжировки для русского оркестра. Чарующие голоса приглашённых солистов из Екатеринбурга создадут атмосферу тепла и уюта, которая так важна в преддверии Нового года. Зрители смогут не только насладиться исполнением, но и принять участие, подпевая вместе с исполнителями.

Музыка для всех

В программе вечера вы услышите как известные хиты группы «АВВА», так и лихие русские песни. Русский рок плавно переходит в завораживающие мотивы Бродвейских мюзиклов. Эти музыкальные переходы создадут уникальную атмосферу праздника, напоминая о теплоте и единстве в новогоднюю ночь.

Незабываемые ведущие и солисты

На сцене вместе с оркестром выступят лучшие солисты Екатеринбурга, которые добавят своим вокалом яркие краски в новогоднее настроение. Неповторимые ведущие программы создадут дополнительный шарм и уютный настрой для всех зрителей.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника с Уральским государственным русским оркестром на новогоднем концерте «Винтажный вечер». Это будет незабываемо!