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Новогодний винтаж-3
Киноафиша Новогодний винтаж-3

Новогодний винтаж-3

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт уральского русского оркестра в Екатеринбурге

Уральский государственный русский оркестр приглашает на уникальный концерт «Новогодний винтаж-3», который станет настоящим подарком для любителей живой музыки. Под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Павла Васильева зрители смогут насладиться программой, полной классических произведений и новогодних мелодий.

Музыка для праздничного настроения

Концерт рассчитан как на преданных поклонников оркестра, так и на новых зрителей. В репертуаре можно ожидать как известные шедевры, так и менее популярные, но не менее яркие произведения. Погрузитесь в атмосферу радости и волшебства, которая царит в эти праздничные дни.

Уникальный стиль исполнения

Уральский государственный русский оркестр славится своим виртуозным исполнением и гармоничными аранжировками. Музыканты обладают высоким уровнем мастерства и способны передать всю палитру эмоций, наполняя каждую ноту смыслом. Это делает каждое выступление неповторимым и незабываемым.

Подходящий подарок

Концерт «Новогодний винтаж-3» станет отличным способом провести вечер с близкими. Музыка, наполняющая зал, создаст атмосферу теплоты и радости, что идеально соответствует духу новогодних праздников. Не упустите шанс подарить себе и своим родным незабываемые минутки волшебства.

Приходите и присоединяйтесь к празднику, который дарит музыка!

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В других городах
Декабрь
26 декабря суббота
17:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
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