Новогодний вечер в Премьере

Новый год с театром "Премьера"

Лето... Хотя время готовить оливье еще не пришло, позаботиться о билетах на предновогодние культурные события города уже стоит! Говорят, как встретишь Новый год – так его и проведешь. Поэтому лучше встретить наступление следующих 365 дней с песнями, танцами, шутками и весельем в компании творческих коллективов театра «Премьера».

Творческие коллективы на одной сцене

Солисты и балет музыкального шоу-театра «Премьера», русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» и артисты Молодежного театра объединятся для создания незабываемой атмосферы праздника. Они сделают все возможное, чтобы в канун Нового года зрители ощутили настоящую магию театра и получили заряд положительных эмоций.

Праздничное настроение и незабываемые эмоции

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! В программе – яркие номера, захватывающие танцы и веселые шутки, которые заставят вас забыть о повседневной суете и погрузиться в атмосферу настоящего праздника.

Билеты уже в продаже!

Не откладывайте покупку билетов на потом! Это будет не просто спектакль, а целое приключение, которое подарит вам и вашим близким радость и хорошее настроение. Успейте приобрести билеты на предстоящие выступления театра «Премьера» и проведите Новый год с улыбкой!