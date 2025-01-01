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Новогодний вечер в Премьере
Киноафиша Новогодний вечер в Премьере

Новогодний вечер в Премьере

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый год с театром "Премьера"

Лето... Хотя время готовить оливье еще не пришло, позаботиться о билетах на предновогодние культурные события города уже стоит! Говорят, как встретишь Новый год – так его и проведешь. Поэтому лучше встретить наступление следующих 365 дней с песнями, танцами, шутками и весельем в компании творческих коллективов театра «Премьера».

Творческие коллективы на одной сцене

Солисты и балет музыкального шоу-театра «Премьера», русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» и артисты Молодежного театра объединятся для создания незабываемой атмосферы праздника. Они сделают все возможное, чтобы в канун Нового года зрители ощутили настоящую магию театра и получили заряд положительных эмоций.

Праздничное настроение и незабываемые эмоции

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! В программе – яркие номера, захватывающие танцы и веселые шутки, которые заставят вас забыть о повседневной суете и погрузиться в атмосферу настоящего праздника.

Билеты уже в продаже!

Не откладывайте покупку билетов на потом! Это будет не просто спектакль, а целое приключение, которое подарит вам и вашим близким радость и хорошее настроение. Успейте приобрести билеты на предстоящие выступления театра «Премьера» и проведите Новый год с улыбкой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 20 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
19:00 от 500 ₽
Краснодар, 26 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
19:00 от 500 ₽
Краснодар, 7 января
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
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Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
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от 3000 ₽
Мировые рок-хиты с АСО-оркестром
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Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
28 ноября в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
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