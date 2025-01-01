Меню
Новогодний вечер у месье Оливье
Билеты от 500₽
Киноафиша Новогодний вечер у месье Оливье

Новогодний вечер у месье Оливье

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Новогодний вечер у месье Оливье в Храме Святого Людовика

В канун Нового года приглашаем вас на тёплый и изысканный вечер под сводами храма святого Людовика — «Новогодний вечер у месье Оливье». Название не случайно: легендарный московский шеф Люсьен Оливье был прихожанином нашего храма и, безусловно, оценил бы музыкальное «меню» этого вечера.

За пультом органа — виртуозная исполнительница из Японии Хироко Иноуэ. Её партнёр по сцене — один из самых ярких альтистов России Сергей Полтавский.

Музыкальная программа

Программа составлена как новогодний ужин — только лучшие мировые шедевры. Аппетит разбудит звонкий и светлый «бургундский ноэль» Клода Бальбатра. Настроение мгновенно сменит стремительная Баховская Токката фа мажор BWV 540, а Соната соль минор BWV 1029 раскроет утончённый диалог альта и органа.

Созерцание и красота

Середина вечера будет посвящена созерцанию и красоте. Пассакалья Генриха Бибера, известная как «Шаги ангела», прозвучит в версии для альта соло. Романс Макса Бруха подарит бархатную лирику, а «Fratres» Арво Пярта создаст медитативное настроение, наполняя новогоднюю тишину смыслом.

Финал вечера

В финале прозвучит торжественная Рапсодия на рождественские темы Эжена Жигу. Франция, Германия, Австрия и Эстония встретятся в одном вечере, где орган звучит как оркестр, а альт — как человеческий голос.

Подарите себе час с музыкой, которая согревает и вдохновляет.

Купить билет на концерт Новогодний вечер у месье Оливье

Декабрь
30 декабря вторник
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

