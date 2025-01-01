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Киноафиша Новогодний вечер с оркестром Ильи Филиппова

Новогодний вечер с оркестром Ильи Филиппова

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый год с Оркестром Ильи Филиппова

«У каждого из нас свой Новый год. К кому-то он подкрадывается на бархатных тягах вкрадчивым блюзом. К другим врывается энергично, распахивая дверь безудержными импровизациями, упругими ритмами сальса или босса-нова… Нас много, и джаз у каждого свой.»

Что же нас объединяет? Ответ прост — это Оркестр Ильи Филиппова! Самый молодой коллектив «Премьеры» за два года своего существования не только подрос, но и собрал впечатляющий репертуар, а также завёл свой фан-клуб.

Концерт, полный эмоций

В самый тёплый и уютный праздник Оркестр Ильи Филиппова, в сопровождении струнной группы Кубанского симфонического оркестра, приглашает вас на незабываемый концерт. Он будет таким, каким мы его представляем: для кого-то романтичным и соблазнительным, для других — ярким, как нарядная ёлка.

В программе — традиционная джазовая новогодняя классика как отечественного, так и зарубежного происхождения. Вы сможете насладиться такими произведениями, как «Три белых коня» Е. Крылатова и хиты Фрэнка Синатры.

Сюрпризы и подарки

Концерт обещает быть полным сюрпризов и розыгрышей. В роли Деда Мороза выступит сам руководитель коллектива, заслуженный артист Краснодарского края Илья Филиппов. Его остроумие, мастерство пианиста-виртуоза и лидерские качества создают уникальную атмосферу, которая положительно влияет не только на динамику продаж в театральной кассе, но и в театральном буфете.

Итак, Оркестр Ильи Филиппова приглашает вас встретить Новый год вместе! Да пребудет с нами джаз!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 19 декабря
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
19:00 от 500 ₽

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