Новогодний вечер с эстрадно-симфоническим оркестром в Концертном зале Екатерининского собрания

Приглашаем вас на незабываемый новогодний вечер в Концертный зал в здании Екатерининского собрания. Это уникальное мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки.

Кулиса волшебства

Эстрадно-симфонический оркестр представит яркую программу, наполненную классическими произведениями и современными хитами. Вы сможете насладиться удивительной атмосферой, которую создаст сочетание великолепной симфонической музыки и завораживающего эстрадного исполнения.

Что вас ждет?

На вечерней программе — выступление выдающихся солистов, которые удивят зрителей своим мастерством. Уникальные аранжировки, эффектные костюмы и волшебные декорации создадут неповторимый новогодний антураж.

Зачем идти?

Новогодний вечер — это возможность не только насладиться музыкальными шедеврами, но и погрузиться в атмосферу праздника с близкими и друзьями. Неповторимая энергетика оркестра обязательно подарит вам заряд позитива и вдохновения.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного события в самом сердце культурной столицы!