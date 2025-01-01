Новогодний вечер: Jazzplay & Саша Магерова

Новогодний концерт «JazzPlay» в Москве

Приглашаем вас на яркий музыкальный вечер в рамках новогоднего концерта ансамбля «JazzPlay». Это образцово-хрестоматийный джазовый коллектив, который подарит вам уникальное звучание ритм-секции, солирующего саксофона и красивого женского вокала.

Музыка, наполняющая атмосферу

В программе концерта — музыка последних десятилетий, композиции различных жанров, а также классические новогодние и рождественские мелодии. Все номера будут представлены в оригинальных аранжировках и дополнены захватывающими импровизациями музыкантов. «JazzPlay» обещает создать незабываемую атмосферу, заново предоставив знакомые и любимые мелодии и напомнив, что джаз — это лучшее сопровождение для новогоднего настроения.

О проекте и его кредо

«JazzPlay» — это не просто музыкальный проект, а место, где джаз раскрывается через импровизацию, глубину и изобретательность. Кредо коллектива звучит так: «just play!» — просто играй, общайся со слушателями, чувствуй их настроение и создавай живую, искреннюю атмосферу.

Саша Магерова — вокалистка вечера

С ансамблем выступит известная московская певица Саша Магерова — одна из самых проникновенных исполнительниц российской сцены. Она обладает классическим музыкальным образованием, которое получила в музыкальном училище Мурманска, а затем окончила факультет эстрадно-джазового пения Государственной Классической Академии имени Маймонида.

Стиль Магеровой — это оригинальное сочетание фанка, соула, блюза и джаза, который она передает с удивительной естественностью. Она выступала на крупных фестивалях, таких как «Усадьба Jazz» в Москве, а также «Nordlys» и «Varangerfestivalen» в Норвегии. Саша — лауреат множества конкурсов и участница российского отбора на «Евровидение», её талант был высоко оценен мировыми звёздами, такими как Майя Азусена и Грегори Портер.

Музыканты на сцене

В концерте участвуют:

Саша Магерова — вокал

Роман Нетёсов — саксофон

Владислав Гафiyatов — клавишные

Марат Гафиятов — бас-гитара

Артём Самойлов — ударные

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием, наполненным энергией и вдохновением!