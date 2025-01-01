Меню
Новогодний вечер балета при свечах
Киноафиша Новогодний вечер балета при свечах

Новогодний вечер балета при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний вечер балета при свечах в Санкт-Петербург 

В самом центре Северной столицы, в роскошных интерьерах знаменитого особняка Половцова, состоится концерт «Новогодний вечер балета при свечах». Этот праздничный концерт обещает множество сюрпризов и музыкальных поздравлений.

Атмосфера и экскурсия

Концертный зал, украшенный мягким светом свечей, создаёт уникальное ощущение погружения в прошлое. Особая акустика старинных стен подчеркнёт богатство звучания живой музыки. Перед началом концерта вас ждёт экскурсия по великолепным залам уникального архитектурного творения Максимилиана Месмахера — особняка Половцова.

Важно: Экскурсия платная и предлагаемая только по желанию и наличию мест. Начало экскурсии — за час до концерта; возможна формирование второй группы за полчаса до начала.

Зрителей без экскурсии приглашаем в зал за 15 минут до старта концерта. Обратите внимание: опоздавшие занимают свободные места независимо от категории билетов.

Музыкальная программа

В программе концерта — знаменитые номера из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», а также музыкальные номера на музыку И. Штрауса и рождественские колядки. Артисты балета выступят под аккомпанемент ансамбля солистов симфонического оркестра «Феникс».

Завершит вечер специальный номер: танго К. Гарделя «Por una cabeza» из культового фильма «Запах женщины».

Исполнители

  • Лариса Корсакова — солистка Санкт-Петербургских театров
  • Денис Климук — солист Санкт-Петербургских театров
  • Михаил Крутик — скрипка
  • Наталия Решетникова — скрипка
  • Юлия Молчанова — виолончель
  • Евгения Немцева — рояль
  • Полина Уварова — флейта

Продолжительность и рассадка

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Свободная рассадка в зависимости от категории билетов:

  • «Категория С» — без экскурсии (4-й ряд)
  • «Категория С (с экскурсией)» — (4-й ряд)
  • «Категория В» — без экскурсии (2-й и 3-й ряд)
  • «Категория В (с экскурсией)» — (2-й и 3-й ряд)
  • «Категория А» — без экскурсии (1-й ряд)
  • «Категория А (с экскурсией)» — (1-й ряд)

Купить билет на концерт Новогодний вечер балета при свечах

В других городах
Декабрь
Январь
17 декабря среда
20:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3000 ₽
22 декабря понедельник
20:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3000 ₽
11 января воскресенье
19:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
17 января суббота
19:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52

