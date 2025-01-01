Новогодний вечер балета при свечах в Санкт-Петербург

В самом центре Северной столицы, в роскошных интерьерах знаменитого особняка Половцова, состоится концерт «Новогодний вечер балета при свечах». Этот праздничный концерт обещает множество сюрпризов и музыкальных поздравлений.

Атмосфера и экскурсия

Концертный зал, украшенный мягким светом свечей, создаёт уникальное ощущение погружения в прошлое. Особая акустика старинных стен подчеркнёт богатство звучания живой музыки. Перед началом концерта вас ждёт экскурсия по великолепным залам уникального архитектурного творения Максимилиана Месмахера — особняка Половцова.

Важно: Экскурсия платная и предлагаемая только по желанию и наличию мест. Начало экскурсии — за час до концерта; возможна формирование второй группы за полчаса до начала.

Зрителей без экскурсии приглашаем в зал за 15 минут до старта концерта. Обратите внимание: опоздавшие занимают свободные места независимо от категории билетов.

Музыкальная программа

В программе концерта — знаменитые номера из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», а также музыкальные номера на музыку И. Штрауса и рождественские колядки. Артисты балета выступят под аккомпанемент ансамбля солистов симфонического оркестра «Феникс».

Завершит вечер специальный номер: танго К. Гарделя «Por una cabeza» из культового фильма «Запах женщины».

Исполнители

Лариса Корсакова — солистка Санкт-Петербургских театров

Денис Климук — солист Санкт-Петербургских театров

Михаил Крутик — скрипка

Наталия Решетникова — скрипка

Юлия Молчанова — виолончель

Евгения Немцева — рояль

Полина Уварова — флейта

Продолжительность и рассадка

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Свободная рассадка в зависимости от категории билетов: