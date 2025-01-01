Новогодний вальс-гада. Ульяновский государственный академический Симфонический оркестр «Губернаторский»

Новогодний Гала-концерт в Ульяновской филармонии

Ульяновская филармония имени Габдуллы Тукая приглашает на гала-концерт с участием Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский», который станет ярким событием для ценителей классической музыки.

Звучание вальсов великих композиторов

Под управлением главного дирижёра Эдуарда Дядюры зрители смогут насладиться вальсами таких мастеров, как Иоганн Штраус, Пётр Чайковский, Михаил Глинка, Франсис Легар, Георгий Свиридов, Арам Хачатурян и Евгений Дога. В программе также прозвучат произведения известных композиторов Шарля Гуно, Лео Делиба, Исаака Дунаевского и Джакомо Пуччини.

Солисты концерта

На сцене выступят солисты: баритон Владимир Самарёв и сопрано Елена Рождественская. Их выступления обещают стать настоящим украшением концерта и подарят зрителям незабываемые моменты.

Почему стоит посетить

Гала-концерт подходит не только для любителей классических вальсов, но и для всех, кто ценит высокое искусство и прекрасную музыку. Проводится в уютной атмосфере филармонии, этот вечер станет прекрасной возможностью насладиться выдающимися музыкальными произведениями и великолепным исполнением.