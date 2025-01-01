Меню
Новогодний творческий мастер-класс по изготовлению свечи в банке и аромасаше
Новогодний творческий мастер-класс по изготовлению свечи в банке и аромасаше

Новогодний творческий мастер-класс по изготовлению свечи в банке и аромасаше

6+
Возраст 6+

О выставке

Творческий мастер-класс по изготовлению свечи и аромасаше от OGONEK

Приглашаем вас и ваших близких провести время с пользой на нашем творческом мастер-классе. Здесь вы не только узнаете, как делать свечи, но и создадите уникальные аромасаше для вашего дома.

Что вас ждет?

  • Выбор качественных материалов: Познакомитесь с разными видами свечей и их особенностями.
  • Аромат и долговечность: Узнаете, как сделать так, чтобы ваша свеча сохраняла аромат и долго горела.
  • Создание аромата: Поиграем с парфюмом: научитесь смешивать ароматы и добавлять их в ваши свечи.
  • Все этапы заливки: Пройдете полный процесс — от установки фитиля до получения готового продукта.
  • Изготовление аромасаше: Создадим флорентийское саше — прекрасное итальянское изобретение для ароматизации помещений.
  • Декорирование: Научимся заливать и украшать аромасаше, создавая уникальные изделия своими руками.

Интересные факты о мастер-классе

Каждый участник получит промокод на скидку при покупке стартовых наборов для домашнего свечеварения. Вы сможете выбрать из более чем 70 ароматов для ваших свечей и разнообразные декоры: сухоцветы, бусины, ракушки и стразы.

Для кого это мероприятие?

Наш мастер-класс отлично подходит как для детей, так и для взрослых. Это отличная идея для корпоративов, дней рождения, девичников, встреч с друзьями или выходных с семьей. Не упустите возможность провести время с пользой и зарядиться хорошим настроением!

Подарок для участников

Каждого участника ждет приятный подарок, который сделает ваше участие еще более запоминающимся.

Как говорил Генри Форд: «Творчество — это развлечение интеллекта». Присоединяйтесь к нам и развивайте свои творческие способности!

Декабрь
29 декабря понедельник
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212

