Приглашаем вас и ваших близких провести время с пользой на нашем творческом мастер-классе. Здесь вы не только узнаете, как делать свечи, но и создадите уникальные аромасаше для вашего дома.
Каждый участник получит промокод на скидку при покупке стартовых наборов для домашнего свечеварения. Вы сможете выбрать из более чем 70 ароматов для ваших свечей и разнообразные декоры: сухоцветы, бусины, ракушки и стразы.
Наш мастер-класс отлично подходит как для детей, так и для взрослых. Это отличная идея для корпоративов, дней рождения, девичников, встреч с друзьями или выходных с семьей. Не упустите возможность провести время с пользой и зарядиться хорошим настроением!
Каждого участника ждет приятный подарок, который сделает ваше участие еще более запоминающимся.
Как говорил Генри Форд: «Творчество — это развлечение интеллекта». Присоединяйтесь к нам и развивайте свои творческие способности!