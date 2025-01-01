Приглашаем вас и ваших близких провести время с пользой на нашем увлекательном мастер-классе по изготовлению свечей. Здесь вы не только научитесь создавать уникальные изделия, но и получите новый интересный навык!
Вот такие полезные навыки ждут вас! В результате занятий вы получите уникальную свечу, сделанную своими руками.
Для вашего творчества мы подготовили промокод на скидку для покупки стартовых наборов. Вы сможете выбрать из более 70 ароматов для свечей и разнообразный декор из цветных и черно-белых букв.
Наше мероприятие идеально подходит для детей и взрослых. Корпоративы, дни рождения, девичники, встречи с друзьями, семейные выходные или выпускные — поводов для творчества может быть много!
Мы гарантируем вам хорошее настроение, приятную компанию и возможность освоить новый навык. Каждый участник получит подарок!
В стоимость мастер-класса включены все необходимые материалы и работа опытного мастера.
Творите с радостью и создавайте уникальные вещи!