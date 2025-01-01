Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний творческий мастер-класс по изготовлению свечи с тайным посланием
Киноафиша Новогодний творческий мастер-класс по изготовлению свечи с тайным посланием

Новогодний творческий мастер-класс по изготовлению свечи с тайным посланием

6+
Возраст 6+

О выставке

Создайте уникальные свечи на нашем мастер-классе

Приглашаем вас и ваших близких провести время с пользой на нашем увлекательном мастер-классе по изготовлению свечей. Здесь вы не только научитесь создавать уникальные изделия, но и получите новый интересный навык!

Чему вы научитесь на мастер-классе

  • Как правильно выбрать качественные свечи.
  • Знакомство с материалами для изготовления свечей и их преимуществами.
  • Секреты длительного сохранения аромата и горения свечи.
  • Играем в парфюмера: смешивание ароматов и правильные пропорции.
  • Все этапы заливки свечей: от установки фитиля до готового продукта.
  • Как создать тайное послание в свечах.

Вот такие полезные навыки ждут вас! В результате занятий вы получите уникальную свечу, сделанную своими руками.

Специальные предложения и ароматы

Для вашего творчества мы подготовили промокод на скидку для покупки стартовых наборов. Вы сможете выбрать из более 70 ароматов для свечей и разнообразный декор из цветных и черно-белых букв.

Кому подойдет мастер-класс

Наше мероприятие идеально подходит для детей и взрослых. Корпоративы, дни рождения, девичники, встречи с друзьями, семейные выходные или выпускные — поводов для творчества может быть много!

Отличное настроение и подарки для участников

Мы гарантируем вам хорошее настроение, приятную компанию и возможность освоить новый навык. Каждый участник получит подарок!

Что входит в стоимость участия

В стоимость мастер-класса включены все необходимые материалы и работа опытного мастера.

Творите с радостью и создавайте уникальные вещи!

Купить билет на выставка Новогодний творческий мастер-класс по изготовлению свечи с тайным посланием

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»
6+
Естественно-научные Лекция
Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»
8 января в 15:00 Планетарий
от 250 ₽
Новогодний творческий мастер-класс по изготовлению свечи в банке и аромасаше
6+
Мастер-класс
Новогодний творческий мастер-класс по изготовлению свечи в банке и аромасаше
29 декабря в 17:00 Ogonek
Билеты
Полнокупольная программа «Планеты Солнечной системы»
6+
Естественно-научные Лекция
Полнокупольная программа «Планеты Солнечной системы»
20 декабря в 12:00 Планетарий
от 250 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше