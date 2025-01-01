Создайте уникальные свечи на нашем мастер-классе

Приглашаем вас и ваших близких провести время с пользой на нашем увлекательном мастер-классе по изготовлению свечей. Здесь вы не только научитесь создавать уникальные изделия, но и получите новый интересный навык!

Чему вы научитесь на мастер-классе

Как правильно выбрать качественные свечи.

Знакомство с материалами для изготовления свечей и их преимуществами.

Секреты длительного сохранения аромата и горения свечи.

Играем в парфюмера: смешивание ароматов и правильные пропорции.

Все этапы заливки свечей: от установки фитиля до готового продукта.

Как создать тайное послание в свечах.

Вот такие полезные навыки ждут вас! В результате занятий вы получите уникальную свечу, сделанную своими руками.

Специальные предложения и ароматы

Для вашего творчества мы подготовили промокод на скидку для покупки стартовых наборов. Вы сможете выбрать из более 70 ароматов для свечей и разнообразный декор из цветных и черно-белых букв.

Кому подойдет мастер-класс

Наше мероприятие идеально подходит для детей и взрослых. Корпоративы, дни рождения, девичники, встречи с друзьями, семейные выходные или выпускные — поводов для творчества может быть много!

Отличное настроение и подарки для участников

Мы гарантируем вам хорошее настроение, приятную компанию и возможность освоить новый навык. Каждый участник получит подарок!

Что входит в стоимость участия

В стоимость мастер-класса включены все необходимые материалы и работа опытного мастера.

Творите с радостью и создавайте уникальные вещи!