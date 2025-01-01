Меню
Новогодний творческий мастер-класс по изготовлению шкатулки из гипса и аромасаше
6+
О выставке

Создайте уникальные аксессуары на мастер-классе Ogonek

На мастер-классе вы сможете своими руками сделать шкатулку из гипса и аромасаше — специальной пластины из минерального воска для ароматизации помещений. Шкатулка станет отличным местом для хранения любимых украшений, а аромасаше наполнит шкаф, гардероб или ванную комнату приятным ароматом.

Выбор и декор

Вас ждет более 10 цветов шкатулок на выбор и более 50 ароматов аромасаше. Вы сможете украсить свой ароматный аксессуар декором из сухоцветов, ракушек, бусин и страз. Этот мастер-класс подходит для любого случая — корпоратив, день рождения, девичник, встреча друзей, выходной с семьей или выпускной.

Атмосфера творчества

Мастер-классы OGONEK — это тренд, атмосфера умиротворения, гармонии и творчества. Не упустите возможность провести время в компании единомышленников и создать что-то по-настоящему уникальное!

11 декабря четверг
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1800 ₽

