Новогодний творческий мастер-класс по изготовлению шкатулки и подставки из гипса
6+
О выставке

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и провести время с пользой. На нашем мастер-классе от OGONEK мы с вами: • Изготовим своими руками овал (подставку) и шкатулку из гипса. Овал станет отличным подсвечником или подставкой для кружки, ключей и других мелочей. Шкатулку можно использовать для хранения любимых украшений. • Научимся смешивать, окрашивать и заливать гипсовые изделия • Узнаем, как правильно выбрать качественный гипс • Какие бывают элементы декора гипсовых изделий (красители, поталь и прочее) • Как сделать так, чтобы гипсовое изделие служило как можно дольше (покрытие и уход) На мастер-классе вы получите интересный навык, с помощью которого сможете легко сделать гипсовые изделия самостоятельно для себя. А мы с радостью предоставим вам для этого промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего творчества. Для вас на выбор более 10 цветов красителей для гипса на выбор, а также разнообразный декор «Творчество – это развлечение интеллекта». - Генри Форд. Наше мероприятие отлично подойдет для детей и взрослых. Корпоратив, день рождения, девичник, встреча друзей, выходной с семьей, выпускной, последний звонок - повод для творчества может быть любым! Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку! И, конечно, каждого участника ждет подарок. В стоимость входит: Все необходимые материалы Работа мастера.

Декабрь
16 декабря вторник
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212

