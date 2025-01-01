Меню
Новогодний творческий мастер-класс по изготовлению подставки из гипса и ароматической свечи
6+
О выставке

Создайте свой уникальный предмет искусства на мастер-классе от OGONEK

Приглашаем вас на захватывающий мастер-класс, где вы сможете собственными руками создать подставку из гипса и ароматическую свечу в банке. Этот творческий процесс не только развлечение, но и возможность сделать ваш дом более уютным.

Что вы создадите?

На мастер-классе вы научитесь:

  • Изготавливать стильную подставку для хранения украшений
  • Создавать ароматическую свечу, которая наполнит ваш дом приятными запахами

Вы сможете выбрать более 10 оттенков для вашей подставки и более 50 ароматов для аромасаше, которые будут дополнять ваш интерьер.

Идеально для любого повода

Наши мастер-классы подходят для различных мероприятий:

  • Новогодние корпоративы
  • Дни рождения
  • Девичники
  • Встречи с друзьями
  • Семейные выходные
  • Выпускные и последний звонок

Каждое событие — это отличный повод проявить креативность и создать что-то уникальное!

Атмосфера творчества и гармонии

Мастер-классы OGONEK — это не только возможность научиться чему-то новому, но и время, чтобы насладиться атмосферой умиротворения и гармонии.

Не упустите шанс сделать что-то удивительное и запоминающееся. Приходите на мастер-класс и откройте для себя мир творчества!

Декабрь
23 декабря вторник
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212

