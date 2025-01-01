Мастер-класс по изготовлению флорентийского саше в Перми

Приглашаем вас и ваших близких провести время с пользой на нашем уникальном мастер-классе! Здесь вы узнаете, как создать флорентийское саше — удивительное изобретение из Италии, которое не только украшает, но и ароматизирует ваши комнаты.

Что вас ждет на мастер-классе?

Изготовление флорентийского саше своими руками.

Советы по выбору аромасаше и материалам для его создания.

Техники для долгого сохранения аромата.

Интерактивная игра в парфюмера: смешивание ароматов и их правильное использование.

Процесс заливки и декорирования аромасаше для получения уникального изделия.

Вы получите интересный навык, который позволит вам самостоятельно делать свечи. В дополнение мы предоставим промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего свечеварения и изготовления декора из гипса.

Выбор ароматов и декора

На мастер-классе у вас будет возможность выбрать из более чем 70 ароматов для аромасаше и разнообразного декора, включая сухоцветы, бусины, ракушки и стразы.

Для кого подходит мастер-класс?

Мероприятие прекрасно подойдет как для детей, так и для взрослых. Это отличный вариант для корпоративов, дней рождения, девичников, встреч с друзьями или семейных выходных. Повод для творчества может быть любым!

Гарантируем хорошее настроение, приятное общение и новые навыки в вашу копилку. Каждый участник получит подарок!

«Творчество — это развлечение интеллекта». — Генри Форд