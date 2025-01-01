Меню
Новогодний трибьют концерт ABBA
Билеты от 2000₽
Киноафиша Новогодний трибьют концерт ABBA

Новогодний трибьют концерт ABBA

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте

Трибьют ABBA. ABBIA в МТ Music Bar

ABBIA — уникальный музыкальный проект, который с предельной аккуратностью создает атмосферу и звучание легендарной шведской группы ABBA. Это единственный трибьют в странах экс-СССР и Восточной Европы, официально лицензированный через Universal Music. По мнению независимых экспертов, коллектив входит в тройку лучших трибьютов ABBA в мире и остается самым точным и живым воплощением квартета в период их мировой славы.

Аутентичность и профессионализм

В шоу ABBIA зрители погружаются в мир ABBA — яркий, талантливый и неподдельно живой. Здесь важна каждая деталь:

  • живой вокал, хореография и узнаваемая энергетика оригинальных выступлений;
  • аутентичные музыкальные инструменты и оборудование эпохи 70-х;
  • костюмы, воссозданные по историческим лекалам и сценическим образам самой группы.

Вокалистки ABBIA — опытные исполнительницы с серьезной театральной и концертной практикой. Особую ценность для коллектива имеет встреча солистки мюзиклов «Mamma Mia!» и «Chess» Елены Кобахидзе с Бьёрном Ульвеусом, который поддержал проект и дал свое личное благословение на дальнейший успех, что стало важным признанием для всей команды.

Мировой уровень и международный статус

ABBIA уверенно развивается как международный проект и привлекает внимание организаторов в Европе, Азии, Африке и Южной Америке. Интерес к коллективу подтверждается запросами на гастроли из Португалии, Грузии, Казахстана, Индии, Марокко, ЮАР, Ливана, ОАЭ, Японии, Китая, Узбекистана, Белоруссии, Израиля и Боливии.

Гибкие форматы шоу

ABBIA предлагает гибкий формат, подходящий для различных мероприятий:

  • камерный формат из четырех артистов;
  • расширенная концертная программа с живым бэндом;
  • большой оркестровый перформанс с воссозданным сценическим роялем Бенни Андерсона — эксклюзивным элементом, который можно увидеть только в нашем шоу.

Репертуар

В программе собраны все ключевые хиты ABBA, включая:

  • Mamma Mia
  • Dancing Queen
  • Waterloo
  • Gimme! Gimme! Gimme!
  • SOS
  • Super Trouper
  • Voulez-Vous
  • Money, Money, Money
  • Chiquitita
  • Take a Chance on Me
  • Thank You for the Music
  • The Winner Takes It All
  • Новогодний гимн Happy New Year

Шоу основывается на композициях из полного каталога студийных альбомов ABBA 1974–1981 годов.

Эмоция и атмосфера

Каждое выступление ABBIA — это не просто концерт, а встреча с эпохой. Свет, музыка, костюмы и живой звук складываются в уникальное зрелище. Артисты передают дух 70-х так бережно, что зритель ощущает себя частью того невероятного момента, когда ABBA покорила мир. Шоу оставляет после себя восторг, искреннюю радость и ощущение большого праздника.

Декабрь
26 декабря пятница
20:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 2000 ₽

