Новогодний трибьют концерт ABBA

ABBIA — уникальный музыкальный проект, который с предельной аккуратностью создает атмосферу и звучание легендарной шведской группы ABBA. Это единственный трибьют в странах экс-СССР и Восточной Европы, официально лицензированный через Universal Music. По мнению независимых экспертов, коллектив входит в тройку лучших трибьютов ABBA в мире и остается самым точным и живым воплощением квартета в период их мировой славы.
В шоу ABBIA зрители погружаются в мир ABBA — яркий, талантливый и неподдельно живой. Здесь важна каждая деталь:
Вокалистки ABBIA — опытные исполнительницы с серьезной театральной и концертной практикой. Особую ценность для коллектива имеет встреча солистки мюзиклов «Mamma Mia!» и «Chess» Елены Кобахидзе с Бьёрном Ульвеусом, который поддержал проект и дал свое личное благословение на дальнейший успех, что стало важным признанием для всей команды.
ABBIA уверенно развивается как международный проект и привлекает внимание организаторов в Европе, Азии, Африке и Южной Америке. Интерес к коллективу подтверждается запросами на гастроли из Португалии, Грузии, Казахстана, Индии, Марокко, ЮАР, Ливана, ОАЭ, Японии, Китая, Узбекистана, Белоруссии, Израиля и Боливии.
ABBIA предлагает гибкий формат, подходящий для различных мероприятий:
В программе собраны все ключевые хиты ABBA, включая:
Шоу основывается на композициях из полного каталога студийных альбомов ABBA 1974–1981 годов.
Каждое выступление ABBIA — это не просто концерт, а встреча с эпохой. Свет, музыка, костюмы и живой звук складываются в уникальное зрелище. Артисты передают дух 70-х так бережно, что зритель ощущает себя частью того невероятного момента, когда ABBA покорила мир. Шоу оставляет после себя восторг, искреннюю радость и ощущение большого праздника.