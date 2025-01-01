Новогодний трибьют концерт ABBA

Трибьют ABBA. ABBIA в МТ Music Bar

ABBIA — уникальный музыкальный проект, который с предельной аккуратностью создает атмосферу и звучание легендарной шведской группы ABBA. Это единственный трибьют в странах экс-СССР и Восточной Европы, официально лицензированный через Universal Music. По мнению независимых экспертов, коллектив входит в тройку лучших трибьютов ABBA в мире и остается самым точным и живым воплощением квартета в период их мировой славы.

Аутентичность и профессионализм

В шоу ABBIA зрители погружаются в мир ABBA — яркий, талантливый и неподдельно живой. Здесь важна каждая деталь:

живой вокал, хореография и узнаваемая энергетика оригинальных выступлений;

аутентичные музыкальные инструменты и оборудование эпохи 70-х;

костюмы, воссозданные по историческим лекалам и сценическим образам самой группы.

Вокалистки ABBIA — опытные исполнительницы с серьезной театральной и концертной практикой. Особую ценность для коллектива имеет встреча солистки мюзиклов «Mamma Mia!» и «Chess» Елены Кобахидзе с Бьёрном Ульвеусом, который поддержал проект и дал свое личное благословение на дальнейший успех, что стало важным признанием для всей команды.

Мировой уровень и международный статус

ABBIA уверенно развивается как международный проект и привлекает внимание организаторов в Европе, Азии, Африке и Южной Америке. Интерес к коллективу подтверждается запросами на гастроли из Португалии, Грузии, Казахстана, Индии, Марокко, ЮАР, Ливана, ОАЭ, Японии, Китая, Узбекистана, Белоруссии, Израиля и Боливии.

Гибкие форматы шоу

ABBIA предлагает гибкий формат, подходящий для различных мероприятий:

камерный формат из четырех артистов;

расширенная концертная программа с живым бэндом;

большой оркестровый перформанс с воссозданным сценическим роялем Бенни Андерсона — эксклюзивным элементом, который можно увидеть только в нашем шоу.

Репертуар

В программе собраны все ключевые хиты ABBA, включая:

Mamma Mia

Dancing Queen

Waterloo

Gimme! Gimme! Gimme!

SOS

Super Trouper

Voulez-Vous

Money, Money, Money

Chiquitita

Take a Chance on Me

Thank You for the Music

The Winner Takes It All

Новогодний гимн Happy New Year

Шоу основывается на композициях из полного каталога студийных альбомов ABBA 1974–1981 годов.

Эмоция и атмосфера

Каждое выступление ABBIA — это не просто концерт, а встреча с эпохой. Свет, музыка, костюмы и живой звук складываются в уникальное зрелище. Артисты передают дух 70-х так бережно, что зритель ощущает себя частью того невероятного момента, когда ABBA покорила мир. Шоу оставляет после себя восторг, искреннюю радость и ощущение большого праздника.