В клубе «Мумий Тролль Music Bar» пройдет уникальный новогодний трибьют-концерт ABBA. Проект ABBIA с уважением и вниманием к деталям воссоздает атмосферу и звучание легендарной шведской группы.
Коллектив ABBIA входит в тройку лучших трибьютов ABBA в мире и обладает официальной лицензией от Universal Music. Это свидетельствует о высоком профессионализме участников проекта.
Вокалистки ABBIA — опытные исполнители, среди которых Елена Кобахидзе (Назарова), известная как солистка мюзиклов «Mamma Mia!» и «Chess». Их мастерство и талант сделают концерт незабываемым.
Концерт понравится не только поклонникам ABBA, но и всем, кто ценит аутентичность в музыкальных перформансах. Ожидайте яркие визуальные эффекты и захватывающее исполнение хитов, ставших классикой.
Не упустите возможность насладиться уникальным событием и стать частью музыкального праздника!