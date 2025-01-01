Меню
Новогодний трибьют концерт ABBA
Билеты от 2000₽
Киноафиша Новогодний трибьют концерт ABBA

Новогодний трибьют концерт ABBA

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте

Новогодний трибьют-концерт ABBA в клубе «Мумий Тролль Music Bar»

В клубе «Мумий Тролль Music Bar» пройдет уникальный новогодний трибьют-концерт ABBA. Проект ABBIA с уважением и вниманием к деталям воссоздает атмосферу и звучание легендарной шведской группы.

Кто стоит за проектом?

Коллектив ABBIA входит в тройку лучших трибьютов ABBA в мире и обладает официальной лицензией от Universal Music. Это свидетельствует о высоком профессионализме участников проекта.

Лучшие голоса на сцене

Вокалистки ABBIA — опытные исполнители, среди которых Елена Кобахидзе (Назарова), известная как солистка мюзиклов «Mamma Mia!» и «Chess». Их мастерство и талант сделают концерт незабываемым.

Для кого это шоу?

Концерт понравится не только поклонникам ABBA, но и всем, кто ценит аутентичность в музыкальных перформансах. Ожидайте яркие визуальные эффекты и захватывающее исполнение хитов, ставших классикой.

Не упустите возможность насладиться уникальным событием и стать частью музыкального праздника!

Декабрь
26 декабря пятница
20:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 2000 ₽

