Новогодний традиционный джаз

Квартет Jolly Pancakers Андрея Воеводского в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки

В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки пройдет уникальный концерт Квартета Jolly Pancakers под руководством Андрея Воеводского. Этот коллектив объединяет музыкантов двух поколений, исполняющих архаический джаз, и обещает удивить слушателей неповторимым звучанием.

Уникальные инструменты и атмосфера

Квартет отличается использованием редких для российской джазовой сцены инструментов, таких как бас-бидон, казу и сопрано-саксофон. Благодаря этому, звучание ансамбля создает атмосферу начала XX века, погружая зрителей в ностальгическую эпоху джазового расцвета.

Состав коллектива

В состав Квартета Jolly Pancakers входят:

Андрей Воеводский - руководитель, альт-саксофон

Виолетта Потапова - вокал

Иван Воротников - труба

Александр Лукашевич - ударные

Для любителей старого джаза

Концерт несомненно понравится любителям старого джаза и тех, кто ценит уникальные музыкальные инструменты. Не упустите возможность насладиться качественным джазовым исполнением и атмосферой, которая перенесет вас в другой век.