Новогодние традиции. Фолк коктейль-холл

Новогодний концерт в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»

Почувствовать приближение волшебства и настроиться на праздничную волну поможет атмосфера коктейль-холлов в нарядном фойе театра. Новогодние посиделки с «Криницей» – это долгожданный фолк коктейль-холл с любимым казачьим ансамблем.

Музыкальная программа

В программе вечера вас ждут колядки и песни, от которых душа поет и ноги сами пускаются в пляс! Танцуйте с «Криницей» под такие хиты, как «Таусень-баусень», «А в Иерусалиме», «Дунюшка», «А в попа, попа кривая верба», «Ого-го, коза» и многие другие.

Непринужденная атмосфера

Не ограничивайте себя правилами! Слушайте прекрасную музыку, удобно устроившись с друзьями. Выбирайте согревающие напитки и наслаждайтесь вечером. Учтите, что напитки не входят в стоимость билета!

Этот концерт – отличная возможность провести время в кругу близких и насладиться настоящим духом праздника.