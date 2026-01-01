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Новогодний Теремок. Вкусная сказка
Киноафиша Новогодний Теремок. Вкусная сказка

Спектакль Новогодний Теремок. Вкусная сказка

Постановка
Театр в Хамовниках 0+
Режиссер Мария Светличная
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Самая добрая история от Деда Мороза

В канун Нового года, главный добрый волшебник — Дед Мороз — расскажет самым маленьким зрителям свою любимую историю-сказку, которая не оставит равнодушными никого.

Пряничный Домик

Однажды, в сказочном заснеженном лесу появился уютный домик — Пряничный Теремок с резными окошками, тёплой печкой и огоньками на крыше. Все звери леса захотели поселиться в нём: пушистый заяц, шустрая лягушка, звонкий петушок и милая мышка. Но их счастье было под угрозой!

Приключения в Теремке

Сначала зверей захотел прогнать серый волк, потом хитрая лиса вздумала перехитрить всех. Но маленькие зрители помогут героям не дать в обиду своих новых друзей! И вот, появляется огромный медведь, который ломает дом и разгоняет всех зверей. Но в этой сказке, как и положено, добро побеждает!

Помощь Деда Мороза

Не стоит переживать! Добрый Дед Мороз спасает зверей от холода и помогает им построить новый, ещё более красивый и уютный теремок.

Сказочные персонажи и волшебство

Сказка наполняется чудесами, когда Бабушка Глазурь и её внучка Девица Корица вместе с детьми из зала создают волшебных персонажей для сказки. Из огурцов и шнурков, из детского смеха и прыжков — вот и получаются лягушка, мышка, заяц и петух.

Но испытания не заканчиваются: голодный волк, лиса и медведь пытаются разрушить счастье жителей теремка. Однако, с помощью детей и волшебных сил, все враги побеждены, а новый дом будет построен.

Музыка и волшебные декорации

Спектакль яркий, музыкальный, с запахом ванили и корицы, куклами ручной работы и объёмными красочными костюмами. Песни в живом исполнении и волшебные декорации сделают это новогоднее представление настоящим праздником для всех!

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