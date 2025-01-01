Веселый новогодний спектакль для самых маленьких

Дорогие друзья! Приглашаем вас на добрый и веселый спектакль — «Новогодний сюрприз для Деда Мороза или приключения Хрюши-Гаврюши»!

Вас ждет настоящая сказка, полная чудес, песен и захватывающих приключений. Ребята готовятся к празднику и хотят сделать Деду Морозу самый лучший подарок — озорного и милого поросёнка Хрюшу-Гаврюшу!

Сюжет спектакля

Однако коварный Волк решает испортить всё веселье и похищает Хрюшу, чтобы унести его в тёмный лес. Что же ждёт наших героев под сверкающими снежинками?

Зрителей ожидает встреча с хитрой Лисой, мудрым Филином, добродушным Медведем и другими обитателями сказочного леса. Смогут ли друзья спасти Хрюшу и успеть на праздник? И какой сюрприз в итоге ждёт самого Деда Мороза?

Послание спектакля

Эта добрая и чудесная история научит нас, что дружба, смекалка и доброе сердце творят настоящие чудеса! Мы ждём всех — и детей, и взрослых, чтобы вместе порадоваться, посмеяться и всей семьей ощутить волшебную атмосферу Нового года!

Подарите себе и своим близким незабываемый праздник!