Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний сюрприз для Деда Мороза, или Приключения Хрюши-Гаврюши
Билеты от 800₽
Киноафиша Новогодний сюрприз для Деда Мороза, или Приключения Хрюши-Гаврюши

Спектакль Новогодний сюрприз для Деда Мороза, или Приключения Хрюши-Гаврюши

0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О спектакле

Веселый новогодний спектакль для самых маленьких

Дорогие друзья! Приглашаем вас на добрый и веселый спектакль — «Новогодний сюрприз для Деда Мороза или приключения Хрюши-Гаврюши»!

Вас ждет настоящая сказка, полная чудес, песен и захватывающих приключений. Ребята готовятся к празднику и хотят сделать Деду Морозу самый лучший подарок — озорного и милого поросёнка Хрюшу-Гаврюшу!

Сюжет спектакля

Однако коварный Волк решает испортить всё веселье и похищает Хрюшу, чтобы унести его в тёмный лес. Что же ждёт наших героев под сверкающими снежинками?

Зрителей ожидает встреча с хитрой Лисой, мудрым Филином, добродушным Медведем и другими обитателями сказочного леса. Смогут ли друзья спасти Хрюшу и успеть на праздник? И какой сюрприз в итоге ждёт самого Деда Мороза?

Послание спектакля

Эта добрая и чудесная история научит нас, что дружба, смекалка и доброе сердце творят настоящие чудеса! Мы ждём всех — и детей, и взрослых, чтобы вместе порадоваться, посмеяться и всей семьей ощутить волшебную атмосферу Нового года!

Подарите себе и своим близким незабываемый праздник!

Купить билет на спектакль Новогодний сюрприз для Деда Мороза, или Приключения Хрюши-Гаврюши

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
11:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽
30 декабря вторник
11:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽
3 января суббота
12:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽
4 января воскресенье
12:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽

В ближайшие дни

Морозко
0+
Детский Детские елки
Морозко
13 декабря в 14:00 Киноконцертный зал «Эльдар»
от 1000 ₽
Есенин. Дорога из разбитых сердец
16+
Драма
Есенин. Дорога из разбитых сердец
31 декабря в 17:00 VS Театр
от 1000 ₽
Бесконечная история
12+
Драма Детский
Бесконечная история
12 декабря в 18:00 МТЮЗ
от 1300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше