Новогодний Стендап в Большевике
Билеты от 1900₽
18+
Возраст 18+
Билеты от 1900₽

О концерте

Новогодний стендап в Большевик Лофт

Мы приглашаем вас на яркое и праздничное шоу «Новогодний Стендап»! На этом вечере вас ждут комические выступления лучших стендап-комиков Москвы. Каждый гость начнет вечер с новогодних подарков и музыки от DJ, который подготовил не только популярные треки, но и множество забавных приколов.

Что вас ожидает?

Лёгкий интерактив с зрителями станет отличным аперитивом перед началом представления и зарядит позитивными эмоциями. На сцене выступят резиденты известных проектов, таких как «Stand Up на ТНТ», «Женский Стендап ТНТ», «Токсики» и «Открытый Микрофон ТНТ». Комики не только удивят вас своими монологами, но и порадуют призами, розыгрыш которых будет проходить перед или после каждого выступления.

Состав участников

2 января (Большевик Лофт, сбор гостей за час)

  • Константин Бутаков — Резидент "Stand-Up" на ТНТ
  • Ярослава Тринадцатко — Резидент "Stand Up Club #1", ведущая шоу "Женский Взгляд" и "Пятница 13КО"
  • Динара Курбанова — Высшая Лига КВН, «Comedy Баттл на ТНТ», «Большое Шоу»
  • Андрей Колмачевский — "Stand-Up" на ТНТ

4 января (Большевик Лофт, сбор гостей за 30 минут)

  • Найка Казиева — "Женский стендап ТНТ", Высшая лига КВН «Сборная Дагестана», «Открытый микрофон» ТНТ
  • Макс Евдокимов — "StandUp" на ТНТ, "Outside StandUp"
  • Лена Корнеева — Ведущая "Comedy Radio", финалистка "Comedy Баттл", победитель "Стрим Стендап"
  • Хетаг Колиев — Экс-редактор и автор шоу «Stand Up» на ТНТ, креативный продюсер проекта «Стендап Андеграунд» на СТС

8 января (Большевик Лофт, сбор гостей за час)

  • Самвел Кафьян — резидент "StandUp на ТНТ"
  • Настя Веневитина — "Женский Стендап ТНТ", шоу "Прожарка ТНТ4"
  • Надежда Бобрышева — "Comedy Баттл" на ТНТ, ведущая "Comedy Radio"
  • Макс Ко — резидент "StandUp на ТНТ"

Суперпризы для зрителей

Мы также подготовили специальные суперпризы от звёзд комедии, которые будут разыгрываться во время вечера. Уточняйте у менеджеров, какой суперприз ждет вас в вашем концерте:

  • Рыба от Виктории Складчиковой
  • Книга от Паши Дедищева
  • Сковорода от Оли Малащенко

Дополнительные детали

На протяжении всего вечера вас будет развлекать харизматичный ведущий, а каждый момент будет запечатлён внимательным фотографом. Все фото мы публикуем в нашей группе ВК. Кроме того, в стоимость билета включён подарок для каждого зрителя.

О площадке

Большевик Лофт — это ресторанно-театральная площадка с просторным залом, кирпичной кладкой и большими фабричными окнами. Вас ожидает разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей и бесплатная парковка. Возрастное ограничение 18+: на входе потребуется паспорт.

Январь
2 января пятница
18:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1900 ₽
4 января воскресенье
18:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1900 ₽
8 января четверг
15:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1900 ₽

Фотографии

Новогодний Стендап в Большевике Новогодний Стендап в Большевике Новогодний Стендап в Большевике Новогодний Стендап в Большевике Новогодний Стендап в Большевике Новогодний Стендап в Большевике Новогодний Стендап в Большевике Новогодний Стендап в Большевике

