Новогодний Стендап в Большевике

Мы приглашаем вас на яркое и праздничное шоу «Новогодний Стендап»! На этом вечере вас ждут комические выступления лучших стендап-комиков Москвы. Каждый гость начнет вечер с новогодних подарков и музыки от DJ, который подготовил не только популярные треки, но и множество забавных приколов.
Лёгкий интерактив с зрителями станет отличным аперитивом перед началом представления и зарядит позитивными эмоциями. На сцене выступят резиденты известных проектов, таких как «Stand Up на ТНТ», «Женский Стендап ТНТ», «Токсики» и «Открытый Микрофон ТНТ». Комики не только удивят вас своими монологами, но и порадуют призами, розыгрыш которых будет проходить перед или после каждого выступления.
Мы также подготовили специальные суперпризы от звёзд комедии, которые будут разыгрываться во время вечера. Уточняйте у менеджеров, какой суперприз ждет вас в вашем концерте:
На протяжении всего вечера вас будет развлекать харизматичный ведущий, а каждый момент будет запечатлён внимательным фотографом. Все фото мы публикуем в нашей группе ВК. Кроме того, в стоимость билета включён подарок для каждого зрителя.
Большевик Лофт — это ресторанно-театральная площадка с просторным залом, кирпичной кладкой и большими фабричными окнами. Вас ожидает разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей и бесплатная парковка. Возрастное ограничение 18+: на входе потребуется паспорт.