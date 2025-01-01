Новогодний Стендап в Большевике

Новогодний стендап в Большевик Лофт

Мы приглашаем вас на яркое и праздничное шоу «Новогодний Стендап»! На этом вечере вас ждут комические выступления лучших стендап-комиков Москвы. Каждый гость начнет вечер с новогодних подарков и музыки от DJ, который подготовил не только популярные треки, но и множество забавных приколов.

Что вас ожидает?

Лёгкий интерактив с зрителями станет отличным аперитивом перед началом представления и зарядит позитивными эмоциями. На сцене выступят резиденты известных проектов, таких как «Stand Up на ТНТ», «Женский Стендап ТНТ», «Токсики» и «Открытый Микрофон ТНТ». Комики не только удивят вас своими монологами, но и порадуют призами, розыгрыш которых будет проходить перед или после каждого выступления.

Состав участников

2 января (Большевик Лофт, сбор гостей за час)

Константин Бутаков — Резидент "Stand-Up" на ТНТ

Ярослава Тринадцатко — Резидент "Stand Up Club #1", ведущая шоу "Женский Взгляд" и "Пятница 13КО"

Динара Курбанова — Высшая Лига КВН, «Comedy Баттл на ТНТ», «Большое Шоу»

Андрей Колмачевский — "Stand-Up" на ТНТ

4 января (Большевик Лофт, сбор гостей за 30 минут)

Найка Казиева — "Женский стендап ТНТ", Высшая лига КВН «Сборная Дагестана», «Открытый микрофон» ТНТ

Макс Евдокимов — "StandUp" на ТНТ, "Outside StandUp"

Лена Корнеева — Ведущая "Comedy Radio", финалистка "Comedy Баттл", победитель "Стрим Стендап"

Хетаг Колиев — Экс-редактор и автор шоу «Stand Up» на ТНТ, креативный продюсер проекта «Стендап Андеграунд» на СТС

8 января (Большевик Лофт, сбор гостей за час)

Самвел Кафьян — резидент "StandUp на ТНТ"

Настя Веневитина — "Женский Стендап ТНТ", шоу "Прожарка ТНТ4"

Надежда Бобрышева — "Comedy Баттл" на ТНТ, ведущая "Comedy Radio"

Макс Ко — резидент "StandUp на ТНТ"

Суперпризы для зрителей

Мы также подготовили специальные суперпризы от звёзд комедии, которые будут разыгрываться во время вечера. Уточняйте у менеджеров, какой суперприз ждет вас в вашем концерте:

Рыба от Виктории Складчиковой

Книга от Паши Дедищева

Сковорода от Оли Малащенко

Дополнительные детали

На протяжении всего вечера вас будет развлекать харизматичный ведущий, а каждый момент будет запечатлён внимательным фотографом. Все фото мы публикуем в нашей группе ВК. Кроме того, в стоимость билета включён подарок для каждого зрителя.

О площадке

Большевик Лофт — это ресторанно-театральная площадка с просторным залом, кирпичной кладкой и большими фабричными окнами. Вас ожидает разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей и бесплатная парковка. Возрастное ограничение 18+: на входе потребуется паспорт.