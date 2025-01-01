Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний стендап концерт в театре
Билеты от 590₽
Киноафиша Новогодний стендап концерт в театре

Новогодний стендап концерт в театре

18+
Возраст 18+
Билеты от 590₽

О концерте

Новогодний стендап-концерт в театре КЦ ЗИЛ

Приглашаем вас на незабываемый новогодний стендап-концерт, который состоится в театре КЦ ЗИЛ в Москве. Это событие обещает стать настоящим праздником юмора и веселья в преддверии Нового года!

Что вас ждет?

На сцене соберутся талантливые комики, чьи выступления подарят вам множество смеха и положительных эмоций. Участники концерта представят свой новый материал, который обещает быть актуальным и остроумным. Форма стендапа позволяет артистам делиться с публикой самыми интересными и забавными историями из жизни, а также комментировать события, происходящие в стране и мире.

Уникальная атмосфера

Театр КЦ ЗИЛ известен своей уютной атмосферой и высоким качеством звукового и светового оборудования, что сделает ваш вечер еще более запоминающимся. Это идеальное место для того, чтобы собраться с друзьями или провести вечер в компании близких.

Полезная информация

Не упустите шанс насладиться юмором, который объединяет и заряжает позитивом. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем заранее позаботиться о местах, так как ожидать большого спроса.

Ждем вас на стендап-концерте в театре КЦ ЗИЛ, чтобы вместе встретить новый год с улыбкой!

Купить билет на концерт Новогодний стендап концерт в театре

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 590 ₽
3 января суббота
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 590 ₽
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 590 ₽
4 января воскресенье
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 590 ₽
5 января понедельник
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 890 ₽
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 590 ₽
6 января вторник
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 890 ₽
7 января среда
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 590 ₽
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 590 ₽
8 января четверг
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 590 ₽
9 января пятница
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 590 ₽
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 590 ₽
10 января суббота
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 590 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
13 декабря в 19:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Frank Sinatra с Рождественским настроением в Высотке на Котельнической. Alex Abra
0+
Джаз
Frank Sinatra с Рождественским настроением в Высотке на Котельнической. Alex Abra
13 декабря в 19:00 Signature Art
от 2900 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
8 января в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше