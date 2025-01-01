Новогодний stand up в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи приглашает зрителей на веселое новогоднее выступление stand up, которое возглавит харизматичный Роман Рор. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей юмора и хорошего настроения.

Звезды на сцене

На сцене выступят яркие комики: Маргарита Родина, Виктория Македонская, Константин Бутаков и Самвел Гиновян. Каждый из них имеет свой уникальный стиль, что делает программу особенно разнообразной и интересной.

Ожидаемое время выступления

Выступление продлится около полутора часов, что позволит зрителям насладиться каждым моментом веселья и смеха.

Что ожидать

Новогодний stand up - это отличная возможность провести время с близкими, расслабиться и зарядиться позитивом на весь наступающий год. Также, этот формат станет отличным поводом для обсуждений и воспоминаний о смехе и радости.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас в Зимнем театре Сочи!