Новогодний stand up
Киноафиша Новогодний stand up

Новогодний stand up

18+
Продолжительность 100 минут
Возраст 18+

О концерте

Новогодний stand up в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи приглашает зрителей на веселое новогоднее выступление stand up, которое возглавит харизматичный Роман Рор. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей юмора и хорошего настроения.

Звезды на сцене

На сцене выступят яркие комики: Маргарита Родина, Виктория Македонская, Константин Бутаков и Самвел Гиновян. Каждый из них имеет свой уникальный стиль, что делает программу особенно разнообразной и интересной.

Ожидаемое время выступления

Выступление продлится около полутора часов, что позволит зрителям насладиться каждым моментом веселья и смеха.

Что ожидать

Новогодний stand up - это отличная возможность провести время с близкими, расслабиться и зарядиться позитивом на весь наступающий год. Также, этот формат станет отличным поводом для обсуждений и воспоминаний о смехе и радости.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас в Зимнем театре Сочи!

В других городах
Январь
6 января вторник
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1500 ₽

