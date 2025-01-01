Спектакль Новогодний спекталь. Комедия без сценария

Меню
Новогодний спекталь. Комедия без сценария
16+
О спектакле

Смех и волшебство на сцене! Новогодняя комедия в Уфе

Нет новогоднего предпраздничного настроения? Мы знаем, что делать!

Приглашаем вас на наш последний, самый тёплый и волшебный комедийный спектакль этого года! Это уникальное представление в формате длинной импровизации, где на сцене будут рождаться истории, вдохновленные зрителями. Возможно, именно ваша история станет главным событием вечера!

Наши звезды импровизации

На сцене вас ждут праздничная комедийная тройка:

  • Булат Мухаметханов
  • Толя Николаев
  • Эльвина Зарипова

Каждый из них — мастер импровизации, способный превратить любое событие в яркое театральное представление, полное смеха и неожиданных поворотов.

Атмосфера праздника

Приходите проводить этот год так, чтобы он улыбнулся вам напоследок. Пусть праздник начнётся раньше календаря — в окружении смеха, тепла и импровизационной магии!

Не пропустите возможность стать частью этого волшебного вечера!

Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Корпус «Темная сторона» бизнес-парка «Территория 3000» Уфа, Менделеева, 134
от 500 ₽

