Новогодний Синатра: Let it Snow

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие «Let it Snow», где прозвучат любимые песни из репертуара великого Фрэнка Синатры. В этот вечер на сцене выступит Сергей Попов с Jazzme intelligent band, который вновь воссоздаст атмосферу ярких 40-х годов.
Сергей Попов предстанет в роли самого Синатры — харизматичного исполнителя с невероятной энергетикой, который был секс-символом своего времени. На концерте вы услышите такие хиты, как:
Каждый посетитель концерта сможет подняться на крышу «Фабрики», чтобы насладиться великолепным видом на наш любимый город и сделать незабываемые фотографии!
Арт-пространство «Фабрика» — это новая культурная точка на карте Петербурга, расположенная на месте исторической Петровско-Спасской мануфактуры, которая была основана в 1844 году. В этом современном арт-пространстве находятся концертный зал и выставочные площади, оборудованные по последнему слову техники.
Вход в арт-пространство осуществляется с проспекта Обуховской обороны, во двор дома 86 (за Деловым центром «Квартал»). Вход со стороны Невы.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.