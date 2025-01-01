Меню
Новогодний Синатра: Let it Snow
Киноафиша Новогодний Синатра: Let it Snow

Новогодний Синатра: Let it Snow

6+
Возраст 6+

О концерте

Let it Snow: Новогодняя программа с Фрэнком Синатрой

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие «Let it Snow», где прозвучат любимые песни из репертуара великого Фрэнка Синатры. В этот вечер на сцене выступит Сергей Попов с Jazzme intelligent band, который вновь воссоздаст атмосферу ярких 40-х годов.

О программе

Сергей Попов предстанет в роли самого Синатры — харизматичного исполнителя с невероятной энергетикой, который был секс-символом своего времени. На концерте вы услышите такие хиты, как:

  • Fly Me to the Moon
  • Strangers in the Night
  • My Way
  • New York, New York

Особый бонус для зрителей

Каждый посетитель концерта сможет подняться на крышу «Фабрики», чтобы насладиться великолепным видом на наш любимый город и сделать незабываемые фотографии!

О «Фабрике»

Арт-пространство «Фабрика» — это новая культурная точка на карте Петербурга, расположенная на месте исторической Петровско-Спасской мануфактуры, которая была основана в 1844 году. В этом современном арт-пространстве находятся концертный зал и выставочные площади, оборудованные по последнему слову техники.

Информация для зрителей

Вход в арт-пространство осуществляется с проспекта Обуховской обороны, во двор дома 86 (за Деловым центром «Квартал»). Вход со стороны Невы.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Новогодний Синатра: Let it Snow

Январь
3 января суббота
19:00
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
от 1600 ₽

