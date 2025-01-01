Новогодний Синатра: Let it Snow

Let it Snow: Новогодняя программа с Фрэнком Синатрой

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие «Let it Snow», где прозвучат любимые песни из репертуара великого Фрэнка Синатры. В этот вечер на сцене выступит Сергей Попов с Jazzme intelligent band, который вновь воссоздаст атмосферу ярких 40-х годов.

О программе

Сергей Попов предстанет в роли самого Синатры — харизматичного исполнителя с невероятной энергетикой, который был секс-символом своего времени. На концерте вы услышите такие хиты, как:

Fly Me to the Moon

Strangers in the Night

My Way

New York, New York

Особый бонус для зрителей

Каждый посетитель концерта сможет подняться на крышу «Фабрики», чтобы насладиться великолепным видом на наш любимый город и сделать незабываемые фотографии!

О «Фабрике»

Арт-пространство «Фабрика» — это новая культурная точка на карте Петербурга, расположенная на месте исторической Петровско-Спасской мануфактуры, которая была основана в 1844 году. В этом современном арт-пространстве находятся концертный зал и выставочные площади, оборудованные по последнему слову техники.

Информация для зрителей

Вход в арт-пространство осуществляется с проспекта Обуховской обороны, во двор дома 86 (за Деловым центром «Квартал»). Вход со стороны Невы.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.